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"براين هوك": تعرضت قواتنا في العراق إلى 11 هجوماً من وكلاء طهران

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:17 م
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براين هوك
براين هوك
الفجر
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قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك، إن القوات الأمريكية في العراق تعرضت إلى 11 هجوماً من وكلاء طهران.

وشنت القوات الأمريكية سلسلة غارات، الأحد، على قواعد تابعة حزب الله العراقي الموالي لإيران، ما أسفر عن مقتل 19 مقاتلا على الأقل بعد يومين من هجوم صاروخي أدى للمرة الأولى إلى مقتل أميركي في العراق.

واعلن وزير الدفاع الامريكي الاحد ان الضربات ضد قواعد لحزب الله الموالي لإيران في العراق وسوريا كانت ناجحة، ولم يستبعد اي خطوات اخرى “اذا لزم الامر”.

وقال مارك اسبر، بعد غارات شنتها مقاتلات اميركية من طراز اف 15 على خمسة اهداف مرتبطة بحزب الله في غرب العراق وفي شرق سوريا ان “الضربات كانت ناجحة”. واضاف “سنتخذ مزيدا من الاجراءات اذا لزم الأمر من اجل ان نعمل للدفاع عن النفس وردع الميليشيات او ايران” من ارتكاب اعمال معادية.

واشار اسبر الى ان الاهداف التي تم اختيارها هي منشآت قيادة وتحكم تابعة لكتائب حزب الله او مخابئ اسلحة.

وقال اسبر انه توجه مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو إلى فلوريدا حيث يمضي الرئيس الاميركي دونالد ترامب عطلة عيد الميلاد، لإطلاعه على اخر الاحداث في الشرق الاوسط.

وصرح اسبر: "لقد ناقشنا معه الخيارات الاخرى المطروحة على الطاولة"، مضيفا ان الولايات المتحدة قد تتخذ "اجراءات اضافية اذا لزم الامر".

وقال بومبيو من جانبه: "لن نقبل ان تقوم الجمهورية الاسلامية الايرانية بافعال تعرض نساء ورجالا اميركيين للخطر".

وبعد ساعات قليلة من الغارات الاميركية، قال مسؤول أمني عراقي مساء الاحد إنّ “اربعة صواريخ كاتيوشا سقطت مساء في محيط قاعدة التاجي (…) التي تضم جنودا اميركيين من دون أن تسفر عن ضحايا”.

وتأتي الغارات على قواعد ومخازن أسلحة تابعة لكتائب حزب الله العراقي عند الحدود العراقية السورية، بعد شهرين من تسجيل تصاعد غير مسبوق على مستوى الهجمات الصاروخية التي تستهدف مصالح أميركية في العراق حيث اندلعت انتفاضة على السلطة وراعيتها إيران، فيما تبدو واشنطن غائبة سياسياً.

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كتائب حزب الله كاتيوشا طهران تعرض براين هوك اليكي القوات الأمريكية العراق 11 هجوم

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