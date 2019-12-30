الأنبا عمانوئيل يزور محافظ البحر الأحمر

زار صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، يرافقه القمص يؤانس أديب وكيل المطرانية، وبعض الراهبات، اليوم الإثنين، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وذلك لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه مسئولية المحافظة الساحلية.



بدأ اللقاء بتقديم الأنبا عمانوئيل التهنئة لسيادة المحافظ علي المنصب الجديد، متمنيًا لسيادته التوفيق، وأن يعينه الله علي هذه المسئولية الكبيرة.



ومن جانبه رحب المحافظ بنيافة المطران والوفد المرافق له، موجهًا الشكر لهم علي حرصهم علي تقديم التهنئة لسيادته، مؤكدًا علي عمق العلاقات التي تربط بين أبناء الوطن.