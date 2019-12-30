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برلماني: ما يمارسه أردوغان في ليبيا انتحار.. (فيديو)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:23 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال اللواء يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تركيا تتبع سياسة خارجية بها نوع من التدخل السافر في الشأن الخاص بدول ذات سيادة، مثل ما حدث في شمال سوريا وليبيا، مشيرا إلى أن أنقرة تسعى لمضايقة مصر. 

وأضاف يحيي الكدواني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تركيا تحاول أن تعبث في الأمن والسلم في منطقة شمال أفريقيا، مشدد على أهمية اتخاذ موقف جاد من الجامعة العربية تجاه التحركات التركية.

وأكد عضو مجلس النواب لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مذكرة التفاهم بين "أردوغان" و"السراج" غير شرعية ولا يوافق عليها الشعب الليبي والبرلمان الأوروبي"، لافتا إلى أن تركيا تريد تحويل ليبيا مركزا لتواجد عناصر الإرهاب التي تنشر الفساد في دول الجوار وخاصة مصر.

وتابع:"ما يقوم به أردوغان في ليبيا انتحار لأنه يريد إنشاء قواعد عسكرية ويثير الفتنة فضلًا أنه يحاول التدخل في المنطقة الاقتصادية في البحر المتوسط".
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