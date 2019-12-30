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عاجل.. الجهات الأمنية توافق على انطلاق قناة الزمالك "مستند"

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:23 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وافقت الجهات الأمنية على انطلاق قناة الزمالك وتمت مخاطبة الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمدينة الانتاج الإعلامي بموافقة الأمن استعدادا لظهور القناة خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وأرسل ناصر العبد رئيس الإدارة المركزية للأمن إلى محمد خالد دياب بشأن الخطاب المقدم من شركه دي ميديا الاعلاميه بإنشاء قناه الزمالك لبث المباريات والفعاليات والأنشطة الرياضية وعمل استديو تحليلي للمباريات فإنه تم مخاطبه الجهات المعنية وردت بالموافقة.

عاجل.. الجهات الأمنية توافق على انطلاق قناة الزمالك "مستند"
عاجل.. الجهات الأمنية توافق على انطلاق قناة الزمالك "مستند"
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