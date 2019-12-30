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الليلة بـ "مصر النهاردة".. استعراض انخفاض معدلات العمليات الإرهابية في 2019

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:24 م
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أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، جهود الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، وانخفاض المعدلات للعمليات الإرهابية، وجهود الجيش والشرطة في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية،÷ وفرض السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى القضاء التنظيمات الإرهابية.


ويقدم ضيوف الفقرة قراءة تحليلية  لخريطة الإرهاب في المنطقة، ودعم تركيا وقطر للتنظيمات الإرهابية، وتستضيف أحمد كامل البحيري الباحث المتخصص في شؤون التنظيمات الإرهابية بمركز الأهرام للدراسات، واللواء نصر محمد سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة.

 

كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وستضيف الفقرة  الدكتور اشام جمعه سيد أخصائي علاج الإدمان بصندوق مكافحة الإدمان.

 

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.

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