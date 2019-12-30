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البرلمان التركي يدعو للتصويت على إرسال قوات لليبيا.. الخميس المقبل

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:17 م
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بوابة الفجر
الفجر
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دعا رئيس البرلمان التركي، اليوم، الجمعية العامة للبرلمان إلى اجتماع يوم 2 يناير لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن مشروع قانون إرسال القوات لليبيا وصل إلى البرلمان.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد قال الأسبوع الماضي إن حكومته ستسعى لإقرار مشروع القانون، بعدما طلبت حكومة فايز السراج المعترف بها دولياً في ليبيا الدعم.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، شدد على رفضه إرسال قوات تركية إلى ليبيا، مشيراً إلى أن نواب حزبه سيقفون ضد تمرير مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا.

وقال قليجدار أوغلو إن هذه السياسات الخارجية ستجلب لتركيا الضرر وليس النفع، وفق ما ذكر موقع صحيفة "زمان التركية".

وانتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري السياسات الخارجية التركية لأردوغان القائمة على إرضاء الإخوان، مستهجنا تجميد دور وزارة الخارجية، في إدارة شؤون السياسات الخارجية للبلاد، واستبدالها ببعض الأشخاص فقط من جماعة الإخوان المسلمين.

وقال تركيا لا تمتلك سياسات خارجية سليمة، نحن نحدد سياسة خارجية قائمة على مصالح الإخوان المسلمين، وقد تم تحديد السياسات الخارجية مع مصر بناء على ذلك.

وشدد زعيم المعارضة على أن تركيا ملزمة بأن تكون قوية في المنطقة، ولكن عليها أن تعقد لقاءات بين الطرفين، وأن تكون الطرف الذي يحقق السلام.

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الكلمات المفتاحية

جلسة الخميس المقبل التصويت البرلمان التركي ارسال قوات الى ليبيا

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