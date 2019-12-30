البرلمان التركي يدعو للتصويت على إرسال قوات لليبيا.. الخميس المقبل

دعا رئيس البرلمان التركي، اليوم، الجمعية العامة للبرلمان إلى اجتماع يوم 2 يناير لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.





وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن مشروع قانون إرسال القوات لليبيا وصل إلى البرلمان.



