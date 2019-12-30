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مدير القومي للمرأة بالفيوم: ١٢ ألف من أبناء قرية تطون بالفيوم في إيطاليا عن طريق الهجرة غير الشرعية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:19 م
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وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
ريهام على
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قالت ليلى طه مدير فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، خلال اللقاء الجماهيري لأهالي قرية تطون التابعة لمركز اطسا، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن قرية تطون بمركز إطسا بمحافظة الفيوم تعد أحد أهم المناطق التي تنتشر فيها الهجرة غير الشرعية.

وأكدت مقرر المجلس القومى بالفيوم فى تصريح خاص لبوابة "الفجر" إن قرية تطون لديها أكثر من ١٢ ألف من أبنائها في إيطاليا، ومازال يسعى أبناؤها إلى السفر رغم غرق نحو ٣٠٠ من أبناء القرية وكان آخرهم على "مركب رشيد" قبل عامين، مضيفة أن محاولات الهجرة غير الشرعية ترجع لأسباب وتداعيات سلبية داخل القرية أدت إلى ظهور عادات وثقافات دخيلة نتج عنها خلل اجتماعي ونفسي، وبالتالي أدى ذلك إلى ظهور طبقتين بين السكان.

وأشارت ليلى طه إلى التنسيق بين وزيرة الهجرة والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، للاستفادة من جهود فروع المجلس بالمحافظات، إذ تم تدريب ١٥٠ من الرائدات الريفيات بالتعاون مع فريق وزارة الهجرة على سبل التوعية، وقد تحقق نجاحا مؤخرًا في الوصول إلى نحو ٦٠ ألف مستهدف.
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مصر قرية تطون ايطاليا الفيوم اخبار

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