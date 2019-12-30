الإفتاء توضح طريقة قضاء الفوائت من الصلاة



وأشارت لجنة الفتوى بدار الإفتاء في إجابتها، إلى أنه يجب على من ترك صلوات مفروضة متعمدًا، أن يقضيها، ولا يجوز له أن يؤخر قضاءها إلا لعذر.



حيث أنه يستحب لمن ترك صلوات مفروضة لعذر النسيان ونحوه، أن يسارع في قضائها كلما تيسر له ذلك، بما يتيسر له من الوقت والكيفية.



فعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» رواه البخاري. والله سبحانه وتعالى أعلم.



أوضحت دار الإفتاء، حكم قضاء الفوائت في الصلاة وهل على الفور أم التراخي؟ وذلك ردا على سؤال ورد عبر صفحتها بـ "الفيسبوك".