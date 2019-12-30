أيتن عامر تعلن موعد طرح مسرحيتها الجديدة "عطل فني"

نشرت الفنانة آيتن عامر على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة من بوستر أولي مسرحياتها "عطل فني"، ولاقت الصورة تفاعل كبير من جمهورها، وأعلنت موض عرضها على أن يكون يوم 8 يناير.





وعلقت آيتن عامر على الصورة، قائلة: "انتظرونا في موسم الرياض الترفيهي بأذن الله في مسرحية عطل فني".





موعد عرض مسرحية عطل فني

كشفت "عامر" عن موعد عرض مسرحية "عطل فني"، والتي سوف تبدأ في بداية العام الجديد من 8 يناير وحتي يوم 12 من نفس الشهر.





مكان عرض مسرحية آيتن عامر "عطل فني"

وأضافت الفنانة آيتن عامر، أن مسرحية "عطل فني" ستُعرض خلال موسم الرياض على مسرح بكر الشدي البوليفارد بالسعودية.





أبطال مسرحية عطل فني

وأوضحت النجمة آيتن عامر أن العمل من تأليق أمير طعيمة وسيكون من بطولة الفنان أكرم حسني ونشوى مصطفى وهشام ماجد وإسماعيل فرغلي وأوتاكا.





آخر أعمال الفنانة آيتن عامر

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة آيتن عامر هو فيلم "يا تهدي يا تعدي" من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف أحمد عزت، وبطولة أيتن عامر، ومحمد شاهين، ومحمد عادل وبدرية طلبة، وضياء عبد الخالق.





بوستر مسرحية "عطل فني"



