شاب يفقع عين والدته بالغربية بسبب زوجته



كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة من نقطة مسشتفي المحلة يفيد بوصول "بديعه و.م.ش" 59 سنة مقيمه بمنطقة الجمهورية ثان المحلة مصابة بكدمات بالوجه وتورم وكسور بالضلوع ونزيف بالمخ والرأس.



وباشرت الأجهزة الأمنية دورها بانتقال الى مستشفي المحلة العام وبسماع أقوال السيدة الضحية اتهمت نجلها "حسام. ع"32 سنة بالضربها بالأيدي والعصي واصابته بالرأس وكسر ضلوع صدرها وتهتك بالرأس لخلافات أسرية.



كما تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية والعقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وبالانتقال الى موقع الحادث وسماع أقوال شهود العيان للحادث وتبين صحة أقوال الأم وأن نجلها هو الجاني مرتكب الواقعة.



كما تم إعداد أكمنه ثابته ومتحركة وبتقنين الإجراءات الجنائية تم ضبط المتهم بمسقط راسه أثناء جلوسه على إحدي الكافيهات بمنطقة الجمهورية وتم اقتياده الى ديوان قسم شرطة ثان المحلة.



وتم مواجهه المتهم بالوقعة اعترف بارتكابه واقعة التعدي بالضرب باستخدام الأيدي والأرجل لاعتراضها على سوء سلوكه وتوبيخها له عدة مرات مما دفعه إلى اعتراضها وضربها مما تسبب فى إصابته حسب تقارير طبية بنزيف داخلي بالمخ والقفص الصدري وتورم بالوجه وتفقع العين اليسري والرأس جراء التعدي عليها بالضرب.



كما تحرر محضر بنقطة مستشفى المحلة العام رقم 6 أحوال المستشفى وقيد بقسم ثان المحلة برقم 17651 لسنة 2019 جنح ثان المحلة لسنة 2019م، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت النيابة بحجزه على ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود العيان.

تخلى عن إنسانيه وقطع وصال رابط الدم بينهما، ونسى من قضت عمرها لتربيته ودفعه غضبه لنيل من والدته المسنة فأنهاله عليها بالضرب المبرح باستخدام الأيدى والعصى حتى خرت قواها وتمكن من فقع عيناها تلك العين التى سهرت على تربيته كما أحدث تورم بوجهها ويداها وإصابتها بنزيف داخلي بالمخ والقفص الصدري نقلت على أثرها بواسطه سيارة إسعاف الى طوارىء مستشفي المحلة العام لإسعافها.