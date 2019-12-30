وكيل بطريركية الكاثوليك بالإسكندرية يزور نائب وزير التعليم

زار القمص أنطونيوس غطاس وكيل عام الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم وذلك من أجل تقديم التهنئة لسيادته علي المنصب الجديد.



وتطرق الحديث إلي عرض بعض المشاكل التي تخص الصفين الأول والثاني ثانوي بالنسبة للشبكات والإمتحانات الإلكترونية، بالإضافة إلى عدم استطاعة المدارس الكاثوليكية تحمل التكاليف الباهظة، نظرًا لأنها مدارس لا تهدف إلى الربح، ولكن هي مدارس تقدم رسالة تعليمية.

