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وزيرة الهجرة لأهالي قرية "تطون" بالفيوم: لا يصح أن نلقي بأبنائنا في مياه البحر بحثًًا عن الأموال (صور)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:13 م
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وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
ريهام على
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قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن توجدانا اليوم وسط أهالي قرية تطون بمحافظة الفيوم، هو تكليف مباشر من رئيس الجمهورية بالحديث مع أهالي القرية جميعهم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بما يعكس رغبة السيد الرئيس في الحفاظ على أبناء مصر من ما يتعرضون له خلال رحلة الموت، مؤكدة أن مبادرة "مراكب النجاة" لن تتوقف عند حد التوعية، وإنما تتولى كافة الجهات المعنية مسئولية تدريب الشباب وتأهيلهم لفرص عمل وفق احتياجات سوق العمل الخارجي حتى لا نترك شبابنا فريسة لتجار البشر.

ووجهت الوزيرة حديثها للأهالي قائلة: "لا يصح أن نلقي بأبنائنا في مياه البحر بحثا عن الأموال، وإنما علينا الحفاظ عليهم ودعمهم وتوفير الإمكانيات التي تساعدهم على النجاح".

وذلك في لقاء جماهيري حضره أكثر من 1500 رجل وسيدة وشاب من أهالي القرية للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة، وذلك بالتعاون مع محافظة الفيوم، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وزيرة الهجرة لأهالي قرية "تطون" بالفيوم: لا يصح أن نلقي بأبنائنا في مياه البحر بحثًًا عن الأموال (صور)
وزيرة الهجرة لأهالي قرية "تطون" بالفيوم: لا يصح أن نلقي بأبنائنا في مياه البحر بحثًًا عن الأموال (صور)
وزيرة الهجرة لأهالي قرية "تطون" بالفيوم: لا يصح أن نلقي بأبنائنا في مياه البحر بحثًًا عن الأموال (صور)
وزيرة الهجرة لأهالي قرية "تطون" بالفيوم: لا يصح أن نلقي بأبنائنا في مياه البحر بحثًًا عن الأموال (صور)
وزيرة الهجرة لأهالي قرية "تطون" بالفيوم: لا يصح أن نلقي بأبنائنا في مياه البحر بحثًًا عن الأموال (صور)
وزيرة الهجرة لأهالي قرية "تطون" بالفيوم: لا يصح أن نلقي بأبنائنا في مياه البحر بحثًًا عن الأموال (صور)
وزيرة الهجرة لأهالي قرية "تطون" بالفيوم: لا يصح أن نلقي بأبنائنا في مياه البحر بحثًًا عن الأموال (صور)
وزيرة الهجرة لأهالي قرية "تطون" بالفيوم: لا يصح أن نلقي بأبنائنا في مياه البحر بحثًًا عن الأموال (صور)
وزيرة الهجرة لأهالي قرية "تطون" بالفيوم: لا يصح أن نلقي بأبنائنا في مياه البحر بحثًًا عن الأموال (صور)
وزيرة الهجرة لأهالي قرية "تطون" بالفيوم: لا يصح أن نلقي بأبنائنا في مياه البحر بحثًًا عن الأموال (صور)
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وزيرة الهجرة مصر قرية تطون تنمية مشروعات الفيوم اخبار

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