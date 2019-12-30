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الأمن الوطني العراقي: اعتداء "القائم" يدفعنا لمراجعة العلاقة مع التحالف الدولي
الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:01 م
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الفجر
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أعلن مجلس الأمن الوطني العراقي، أن اعتداء القائم يدفع العراق لمراجعة العلاقة وسياقات العمل مع التحالف الدولي.
وأوضح المجلس، أن العراق أكد مرارا وتكرارا رفضه أن يكون ساحة اقتتال أو طرفاً في أي صراع إقليمي أو دولي.
وأشار إلى أن حماية العراق ومعسكراته والقوات المتواجدة فيه والممثليات، هي مسؤولية القوات الأمنية العراقية حصراً.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من الأحد الماضي، أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لـ "كتائب حزب الله" المنضوية تحت لواء "الحشد الشعبي" في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق.
بدوره، ذكر "الحشد الشعبي" أن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن مقتل 19 من عناصره وإصابة 35 آخرين.
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