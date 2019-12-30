الأمن الوطني العراقي: اعتداء "القائم" يدفعنا لمراجعة العلاقة مع التحالف الدولي

أعلن مجلس الأمن الوطني العراقي، أن اعتداء القائم يدفع العراق لمراجعة العلاقة وسياقات العمل مع التحالف الدولي.





وأوضح المجلس، أن العراق أكد مرارا وتكرارا رفضه أن يكون ساحة اقتتال أو طرفاً في أي صراع إقليمي أو دولي.





وأشار إلى أن حماية العراق ومعسكراته والقوات المتواجدة فيه والممثليات، هي مسؤولية القوات الأمنية العراقية حصراً.



