"حساب المواطن" يكشف عن شرط إضافة "زوج المواطنة وأبنائها" إلى الدعم





كشف برنامج "حساب المواطن"، اليوم الإثنين، في رد على استفسار أحد المستفيدين عن موقف زوج المواطنة وأبنائها، الذين يحملون جنسية أخرى ومدى شمولهم في دعم حساب المواطن، قائلاً: "بإمكان الزوجة السعودية التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع، ولابد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح".





وأضاف حساب المواطن، "في حال وجود أبناء لا بد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة ويتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة)؛ حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم".





وكانت خدمة المستفيدين في البرنامج، قد تلقت في وقت سابق، استفسارًا جاء فيه: "زوج المواطنة وأبناؤها، هل يدخلون ضمن المستفيدين من حساب المواطن وكم يحسب للشخص الواحد؟".





وأودع البرنامج في وقت سابق، 2,6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84%؛ ليتجاوز عددهم الـ12,7 مليون مستفيد وتابع.





وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11,3 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60,8 مليار ريال، منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.





وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، إن "نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.7% عن الدفعة السابقة؛ ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد".





وأشار القحطاني، إلى أن "51% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالًا للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مُشكِّلين ما نسبته 59%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين".





ولفت المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، إلى أن "نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 809 آلاف مستفيدة، وشكَّل المستقلون في دفعة شهر ديسمبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 759 ألف مستفيد"، موضحاً أن "83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17%".



