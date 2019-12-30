Advertisements
Advertisements
Advertisements

"حساب المواطن" يكشف عن شرط إضافة "زوج المواطنة وأبنائها" إلى الدعم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

كشف برنامج "حساب المواطن"، اليوم الإثنين، في رد على استفسار أحد المستفيدين عن موقف زوج المواطنة وأبنائها، الذين يحملون جنسية أخرى ومدى شمولهم في دعم حساب المواطن، قائلاً: "بإمكان الزوجة السعودية التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع، ولابد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح".

وأضاف حساب المواطن، "في حال وجود أبناء لا بد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة ويتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة)؛ حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم".

وكانت خدمة المستفيدين في البرنامج، قد تلقت في وقت سابق، استفسارًا جاء فيه: "زوج المواطنة وأبناؤها، هل يدخلون ضمن المستفيدين من حساب المواطن وكم يحسب للشخص الواحد؟".

وأودع البرنامج في وقت سابق، 2,6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84%؛ ليتجاوز عددهم الـ12,7 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11,3 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60,8 مليار ريال، منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، إن "نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.7% عن الدفعة السابقة؛ ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد".

وأشار القحطاني، إلى أن "51% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالًا للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مُشكِّلين ما نسبته 59%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين".

ولفت المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، إلى أن "نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 809 آلاف مستفيدة، وشكَّل المستقلون في دفعة شهر ديسمبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 759 ألف مستفيد"، موضحاً أن "83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17%".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

حساب المواطن المملكة السعودية

أخبار تهمك

3 ملايين تشعل أزمة بين عبد الله السعيد والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ ساعة و 9 دقيقة

العلاقات القوية مع بارتوميو تحسمها.. بديل فالفيردي في برشلونة "مفاجأة"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ ساعة و نصف

بشروط ميسرة.. طرح وحدات لمتوسطي الدخل بمساحات 120 متر

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يخسر نجمه لفترة طويلة.. وعملية جراحية في انتظاره!

منذ أقل من ساعتين

بعد خناقة "انستجرام".. أزمة عنيفة تضرب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

منذ ساعتين و 28 دقيقة

رسميا.. فيفا يصدم الزمالك في قضية النقاز

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح يفوز بجائزة افضل هدف في ليفربول علي ملعب انفيلد لعام 2019

منذ ساعة و نصف

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

حساب المواطن يكشف تأثير الإشتراك في برنامج "حافز" على مبلغ الدعم المستحق

حساب المواطن يوضح بالخطوات معرفة قيمة الدعم عبر الحاسبة التقديرية

توضيح هام من حساب المواطن بشأن دراسة الأهلية للمستفيدين

حساب المواطن يوضح شروط تسجيل الأرملة الأم في البرنامج

حساب المواطن يرد على استفسار هام بشأن إضافة التابع في البرنامج

توضيح هام من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 سبتمبر

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:33 م

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

02:53 م

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

برشلونة يخسر نجمه لفترة طويلة.. وعملية جراحية في انتظاره!

04:58 م

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

03:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status