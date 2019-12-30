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نتائج مباريات القسم الثالث في الفيوم وبني سويف

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:05 م
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مظاليم
مظاليم
محمد الحسيني
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اختتمت مباريات الدور الاول بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر .

وشهدت مباريات الجولة الـ 13 مفاجآت عديدة أبرزها سقوط الواسطى فى فخ الهزيمة الكبرى بسداسية أمام فريق طامية، فيما واصل ناصر بنى سويف سلسلة نتائجه الإيجابية .

وشهدت مباريات الجولة غزارة تهديفية تمثلت فى إحراز 19 هدف فى 6 مباريات.

مركز شباب سمسطا تعادل أمام ضيفه عاملين غارب بمباراة قوية بنتيجة 2/2 واحرز هدفى سمسطا عبد الرحمن اللاهونى وهيثم جميل ورغم المحاولات العديدة لأبناء سمسطا لاقتناص الثلاث نقاط إلا أن لاعبي عاملين غارب حافظوا على التعادل الإيجابي .

ويقود سمسطا جهاز فنى مكون من على حسن مديرا فنيا وعلى عبد العظيم مدربا عاما وهانى جمال مدربا لحراس المرمى ومجدى صلاح مديرا إداريا .

وخسر مركز شباب الفيوم مباراته أمام شقيقه سنورس بديربي أبناء الفيوم بنتيجة 0/1 .

وبديربي بنى سويف نجح ناصر بنى سويف بقيادة مديره الفنى ياسر ربيع فى مواصلة النتائج المتميزة بالفترة الأخيرة وتحقيق فوز بثلاثية نظيفة على شقيقه ببا الرياضى بقيادة سيد عطا ليستمر سقوط أبناء ببا وتذيل جدول الترتيب .

كما شهدت الجولة فوز أبو كساة بهدف نظيف على ضيفه مطرطارس بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب ابو كساة .

فيما نجح اطسا فى تحقيق فوزا هاما بنتيجة 1/2 خارج الديار أمام مضيفه رأس غارب بمباراة قوية .

وخسر الواسطى أمام مضيفه مركز شباب طامية بنتيجة 1/6 .

ترتيب جدول المجموعة الرابعة

1- الواسطى 22 نقطة
2- سمسطا 21
3- مطرطارس 18 نقطة
4- طامية 18 نقطة
5- ابو كسأة 18 نقطة
6- راس غارب 17 نقطة
7- عاملين غارب 16 نقطة
8- مركز شباب الفيوم 16 نقطة
9- اطسا 15 نقطة
10- سنورس 14 نقطة
11- ناصر بنى سويف 12 نقطة
12- ابشواى 11 نقطة
13- ببا الرياضى 5 نقاط
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