Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ بني سويف يجتمع بالمستثمرين.. ويؤكد: مستقبل المناطق الصناعية مسؤوليتنا جميعًا (صور)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إجتماعًا، اليوم الاثنين، بعددًا من المستثمرين بمنطقتي كوم أبوراضي وبياض العرب الصناعيتين، لبحث سبل التعاون للنهوض بالمنطقتين، قائلًا لهم: "إن مستقبل المناطق الصناعية هو مسؤوليتنا جميعا، حكومة ومستثمرين" مؤكدا على أهمية الاتفاق على رؤية متكاملة لتحقيق نقلة ملموسة في القطاع، حيث ستعود نتائج ذلك على الاستثمار والمستثمرين، ويساهم في جعل المناطق الصناعية مراكز جذب هام للاستثمارات المحلية والأجنية.

وشهد اللقاء حضور: رئيسي جمعيتي المستثمرين، ورؤساء مجالس ادارات ومديرين شركات ومصانع بالمنطقتين الصناعيتين، والتي من بينها شركات ومصانع عالمية، وكذلك حضور الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، واللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة، مسؤولي المناطق والاستثمار بالمحافظة.

وبحث اللقاء سبل التعاون للنهوض بالمنطقتين الصناعيتين، والدفع بالاستثمار بالمحافظة، من خلال تنفيذ تصور عملي مدروس يدفع بجهود الدولة لمواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه المناطق الصناعية في عددًا من المجالات وتحقيق نقلة نوعية بها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل كفريق واحد ومتكامل وتضافر كافة الجهود تحت مظلة واحدة وأهداف محددة للدفع بجهود الدولة التنموية.

وأكد المحافظ، أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل للدفع بقطاع الاستثمار، وأن ملف النهوض بالمناطق الصناعية وتذليل العقبات في مقدمة اهتماماته كمحافظ للإقليم، مشيرًا إلى أنه يجري التفاعل السريع مع مطالب المستثمرين بالمناطق، في حدود المتاح من امكانات، منوها على أن مشروع التطوير والنهوض بالمناطق الاستثمارية يتطلب تصور شامل وخطوات عملية متكاملة، على أن يتم البدء بالأولويات.

وشهد الإجتماع مناقشة مقترح عملي متفق عليه بين كافة مكونات منظومة الاستثمار بالمحافظة، لكيفية النهوض بالمناطق الصناعية وتذليل أية معوقات تعوق مسيرة ومستقبل الاستثمار، خاصة وأن المناطق الصناعية بالمحافظة تحوي عددًا كبيرا من المصانع العالمية وكبرىات الشركات.

وناقش المحافظ خلال هذه اللقاءات تصورا عمليا يتضمن آليات ومهام محددة لتفعيل دور جمعيات المستثمرين في مجال النهوض بالمناطق ومواجهة التحديات التي تواجه مستقبل الاستثمار بها، وذلك في اطار تقوية هذه الكيانات المتفق عليها بين المستثمرين بالمناطق الصناعية، والذي يدفع بجهود التطوير وحل المشكلات، حيث سيكون هناك رؤى موحدة ومتكاملة ومتفق عليها.
محافظ بني سويف يجتمع بالمستثمرين.. ويؤكد: مستقبل المناطق الصناعية مسؤوليتنا جميعًا (صور)
محافظ بني سويف يجتمع بالمستثمرين.. ويؤكد: مستقبل المناطق الصناعية مسؤوليتنا جميعًا (صور)
محافظ بني سويف يجتمع بالمستثمرين.. ويؤكد: مستقبل المناطق الصناعية مسؤوليتنا جميعًا (صور)
محافظ بني سويف يجتمع بالمستثمرين.. ويؤكد: مستقبل المناطق الصناعية مسؤوليتنا جميعًا (صور)
محافظ بني سويف يجتمع بالمستثمرين.. ويؤكد: مستقبل المناطق الصناعية مسؤوليتنا جميعًا (صور)
محافظ بني سويف يجتمع بالمستثمرين.. ويؤكد: مستقبل المناطق الصناعية مسؤوليتنا جميعًا (صور)
محافظ بني سويف يجتمع بالمستثمرين.. ويؤكد: مستقبل المناطق الصناعية مسؤوليتنا جميعًا (صور)
محافظ بني سويف يجتمع بالمستثمرين.. ويؤكد: مستقبل المناطق الصناعية مسؤوليتنا جميعًا (صور)
محافظ بني سويف يجتمع بالمستثمرين.. ويؤكد: مستقبل المناطق الصناعية مسؤوليتنا جميعًا (صور)
محافظ بني سويف يجتمع بالمستثمرين.. ويؤكد: مستقبل المناطق الصناعية مسؤوليتنا جميعًا (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حوادث بني سويف جامعة بني سويف بني سويف اهم اخبار محافظة بني سويف اليوم أخبار محافظة بني سويف اليوم

أخبار تهمك

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ ساعة و 10 دقيقة

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ ساعة و نصف

3 ملايين تشعل أزمة بين عبد الله السعيد والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

منذ ساعتين و 29 دقيقة

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ حوالي 21 ساعة

محمد صلاح يفوز بجائزة افضل هدف في ليفربول علي ملعب انفيلد لعام 2019

منذ ساعة و نصف

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

العلاقات القوية مع بارتوميو تحسمها.. بديل فالفيردي في برشلونة "مفاجأة"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بعد خناقة "انستجرام".. أزمة عنيفة تضرب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. فيفا يصدم الزمالك في قضية النقاز

منذ حوالي 5 ساعات

بشروط ميسرة.. طرح وحدات لمتوسطي الدخل بمساحات 120 متر

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

منذ ساعتين و 33 دقيقة

برشلونة يخسر نجمه لفترة طويلة.. وعملية جراحية في انتظاره!

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف: إدراج 450 مليون جنيه لإصلاح منظومة صرف "كوم أبو راضي الصناعية" (صور)

تعرف على اختصاصات مجلس أمناء تطوير مراكز التدريب المهني ببني سويف

محافظ بني سويف يبحث مع رئيس التنمية الصناعية حلول مشكلات الإستثمار والمستثمرين (صور)

محافظ بني سويف يبحث مع رئيس تنمية الصعيد الفرص الاستثمارية للمحافظة (صور)

محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"

محافظ بني سويف يبحث معوقات الاستثمار بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:33 م

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

02:53 م

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

برشلونة يخسر نجمه لفترة طويلة.. وعملية جراحية في انتظاره!

04:58 م

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

03:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status