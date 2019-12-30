ننشر خطة احتفال "الوطنية للإعلام" بالعام الجديد

تحتفل شاشات وإذاعات الهيئة الوطنية للإعلام، بالعام الميلادي الجديد من خلال خريطة برامجية متميزة تتضمن برامج وفترات مفتوحة لنقل مظاهر الاحتفال، بالإضافة لعرض حصاد عام 2019، كما تتضمن عرض العديد من الأفلام والمسرحيات.

ويقوم قطاع التليفزيون بعرض برامج متميزة احتفالا بالعام الجديد، حيث يقدم تغطية حية لاحتفالات المصريين في الشوارع والميادين من خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى، كما تقدم القناة فترات مفتوحة على مدار اليوم لعرض حصاد 2019، وأهم الأحداث الثقافية والسياسية والفنية والرياضية والاجتماعية والعالمية، ويقدم برنامج "الطباخ" مجموعة من أشهى الوصفات لأكلات المصريين في احتفالهم بأعياد الميلاد.



وتطوع القناة برامج "مصر النهارده" و"كرة كل يوم" و"الست هانم" و"ستوديو وان" للاحتفال بالعام الجديد، كما تعرض الفيلم العربي "الستات" ومسرحية "شارع محمد علي" ليلة رأس السنة.



وتقوم القناة الثانية بتطويع برامج "طعم البيوت"، "بنصبح عليك"، "مصر جميلة" ،"بكرة لينا"، "زينة"، "السجادة الحمراء"، "العالم يغني"، "على أرض مصر "، و"طريق الأمل" لتغطية الاحتفال برأس السنة، كما تقدم حفلا للفنانة نسمة عبد العزيز، وتعرض الفيلم الأجنبي "any thing but love"، أما القناة الفضائية فتقوم بتطويع بعض برامجها للاحتفال بالعام الجديد مثل برنامج "شقاوة شطار"، برنامج "سيدتي"، "حديث الصباح"، كما تقدم حصادا متنوعا لعام 2019 عبر برامج "مباشر من مصر" و"استوديو الثقافة" و"مزازيك"، وتعرض أجزاء من حفلات ليالي التليفزيون وحفل عيد الحب للفنان مدحت صالح، كما تذيع القناة فيلم "بنات العم" وفيلم "عفريتة إسماعيل ياسين".



وعن قنوات النيل المتخصصة، أعدت شبكة قنوات النيل خريطة عرض برامج متميزة احتفالا بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة من خلال إذاعة حفل نجوم الدراما في الساعة 12 بعد منتصف الليل على شاشة قناة نايل لايف، والتي تغطي برامجها مظاهر الاحتفال في مصر والعالم، حيث تقدم حلقة خاصة من برنامج "نهارك سعيد" للاحتفال بالعام الجديد على الهواء مباشرة وتغطية استعدادات كافة أجهزة الدولة لاحتفالات المصريين في كافة الميادين، وتقدم برامج "أكلة شهية" و"ستوديو لايف " للاحتفال بالعام الجديد، وفي فترة الظهيرة تعرض الفيلم العربي "نشاطركم الأفراح" وفي السهرة فيلم "المصلحة".



وتحتفل قناة نايل دراما برأس السنة الميلادية بإذاعة حفلها السنوي الكبير لتكريم نجوم دراما 2019، غدا الثلاثاء، فيما تحتفل قناة العائلة بإذاعة فقرات خاصة عن حصاد السنة المنقضية وكيفية استقبال العام الجديد، فضلا عن تطويع عدد من البرامج للاحتفال منها "عيشها صح"، "سكر هانم"، "اسأل طبيب"، "بالقانون"، "من كل بلد أكلة" و"بيت العيلة"، كما تعرض في السهرة فيلم "أبناء الشيطان".



وتقوم قناة النيل الثقافية بالاحتفال من خلال إذاعة مجموعة من الأغاني المتنوعة والأفلام التسجيلية، ونقل حفل دار الأوبرا المصرية بمناسبة رأس السنة الميلادية (حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني) مباشرة الساعة 8 مساء، فضلا عن إذاعة حفل الفنانة حنان ماضي ومجموعة متنوعة من أغانيها، وإذاعة فيلم روائي قصير ومسرحية.



وتحتفل قناة ماسبيرو زمان برأس السنة الميلادية ببث برامج تراثية ومجموعة من فقرات الاحتفال بأعياد الميلاد الجديد ومنها حفل رأس السنة لعام 1985، كما تقوم بإذاعة مجموعة من الأغاني الخاصة بهذه المناسبة والفواصل الفنية التي تم إعدادها خصيصا لإذاعتها على شاشة القناة في العام الجديد.



وعن قطاع القنوات الإقليمية ، تقدم خريطة برامجية متميزة احتفالًا بالسنة الميلادية الجديدة من خلال تطويع برامج قنوات القطاع، من خلال استعراض مظاهر الاحتفال بالأقاليم المختلفة، وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة وعرض مجموعة كبيرة من الألحان والأغاني الشهيرة المرتبطة بالعام الجديد، فضلًا عن إذاعة مجموعة من الأعمال الدرامية والمسرحيات والأفلام الدرامية والأفلام التسجيلية.



وتطوع قناة القاهرة برامجها للاحتفال بالسنة الجديدة منها "صباح القاهرة"، "الأيدي الناعمة" و "مع الناس" الذي يستعرض الحصاد الخدمي وأهم المشروعات القومية لعام 2019، وكذلك برامج "مصر المستقبل" و"أفريقيا" و"دنيا الفن" و"أغاني ومعاني"، فضلا عن عرض حفلة خاصة برأس السنة الجديدة.



كما تطوع قناة القنال برامجها للاحتفال منها برامج "صباح القنال" و"ست الكل" الذي يستعرض حصاد ما تم إنجازه للمرأة خلال العام، وبرامج "مزيد من التفاصيل" و"القنال اليوم" الذي يقدم حصادا سياسيا واقتصاديا للعام، وكذلك برنامج "بريق" الذي يستعرض الحصاد الثقافي لمدن القنال في 2019.



وتعرض قناة الإسكندرية برنامج "صباح إسكندرية" وحلقة خاصة عن حصاد 2019 إلى جانب أمنيات لعام 2020، كما تحتفل القناة بالعام الجديد عبر برامج "منوعات غنائية" و"دنيا جديدة" الذي يستعرض حصاد المرأة العاملة لعام 2019، وبرنامج "شباب على طول" ويستعرض أمنيات الشباب للعام الجديد وعرض لمواهبهم الغنائية، وبرنامج "مكتبة الإسكندرية" واستعراض أهم النشاطات الثقافية بالمكتبة خلال العام، كما تعرض القناة سهرة بعنوان "أهلا 2020".



وتقدم قناة الدلتا برنامج "صباح الدلتا" ويستعرض إنجازات محافظات الدلتا في المشروعات القومية لعام 2019، كما تحتفل القناة عبر برامج "الأرض الطيبة"، "النص الحلو" و"دلتا مصر" يعرض الحصاد السياسي للإقليم، وبرنامج "نجوم الملاعب" وعرض الحصاد الرياضي للعام، وبرنامج "اسهر معانا".



أما قناة طيبة فتحتفل بالعام الجديد عبر برامج "صباح طيبة"، "حياتنا" و"شارع الجنوب"، كما تعرض سهرة رأس السنة الميلادية الجديدة مباشرة من ستوديو القناة، فيما تحتفل قناة الصعيد بالعام الجديد عبر برامج "صباح الصعيد" و"ست الستات" وتستعرض إنجازات المرأة المصرية للعام ، وبرنامج "عالم الاستثمار" وعرض لحصاد 2019 الاستثماري، وبرنامج "على الحلوة والمرة"، وبرنامج "الصعيد اليوم"، وتعرض القناة فترة مفتوحة احتفالا بالعام الجديد.



كما تعرض القنوات الإقليمية عددا من الأفلام والمسرحيات الممتعة، ولقاءات مع المشاهير وأمنياتهم للعام الجديد، بالإضافة لإذاعة الأغاني الخاصة بالعام الجديد وأعياد رأس السنة، وأجزاء من حفلات ليالي التلفزيون، وفقرات منوعة للأطفال في إطار الاحتفال كفقرات السيرك.



وعن قطاع الإذاعة، تحتفل الإذاعة هذا العام بخريطة متميزة تحت عنوان (عام فات)، حيث تقوم شبكة صوت العرب بإذاعة أغاني حديثة من مختلف الدول العربية، كما تعرض من الساعة 8.10 إلى الساعة 11 صباحا حصادا ثقافيا وفنيا ورياضيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا لعام 2019، كما يقدم برنامج "في بيت العرب" من الساعة 21.15 إلى الساعة 22.30 حصادا لأبرز الأنشطة السياسية والفعاليات العربية في جامعة الدول العربية، كما تقدم الشبكة حفلًا فنيًا بمشاركة فرقتين غنائيتين يتخلله حوارات سريعة مع عدد من ضيوف الحفل تتناول خمس أمنيات للعام الجديد وأبرز ست شخصيات في العام الماضي وأبرز ثلاثة أحداث في العام الماضي.



وتقدم شبكة الشباب والرياضة عددا من البرامج التي تشيع البهجة لدى المستمع وتتعايش معه من خلال أحداث عام كامل على أن يكون الشباب هم العنصر الأساسي في هذا اليوم، ومن هذه البرامج "نجوم بكرة" ومعايدات مع النجوم الشباب لمدة 5 دقائق كل ساعة، و"هديتك عندنا" ولقاءات مع المبدعين طوال عام 2019، و"كارت معايدة" حيث يقدم نجوم الرياضة والفن تهنئة للمستمعين لمدة 5 دقائق كل ساعة تهنئة عن العام الجديد، وتتخلل هذه البرامج القصيرة البرامج التي تقدم على الهواء منها "بابا نويل" من الساعة 10 إلى الساعة 11.30 وهي فترة على الهواء تعرض عددا من الأغاني وتتلقى اتصالات المستمعين، و"سوبر 2019" من الساعة 11.30 إلى الساعة 13 حيث يقوم ضيوف البرنامج باختيار النجوم السوبر في عام 2019 من لاعب أو حكم أو مدرب.

كما تعرض شبكة الشباب والرياضة برامج "عناوين شكل تاني" من الساعة 13 إلى الساعة 14.30 ويقدم أغنيات النجوم الشابة، و"شهر يسلم شهر" من الساعة 14.30 إلى الساعة 16 ويعرض أهم الأحداث الرياضية شهرا بشهر، و"تشيك هاند" من الساعة 16 إلى الساعة 18 ويقدم المستمعين عددا من الأغنيات والأخبار السعيدة، و"فرصة سعيدة" من الساعة 18 إلى الساعة 20 ويتضمن عرض فرص عمل للمستمعين بمناسبة العام الجديد من الأندية أو الشركات الخاصة، و"قوم اطمن ع السنة الجديدة" من الساعة 20 إلى الساعة 22 ونظرة تفاؤلية للعام القادم، و"قبل السنة الجاية" من الساعة 22 إلى الساعة 24 وحديث عن إيجابيات وسلبيات العام الماضي، و"كله جديد في جديد" من الساعة 24 إلى الساعة 1 صباحًا واستضافة نجوم الغناء وعرض عدد من الأغنيات الأجنبية والعربية الجديدة لعام 2020.



وتبدأ إذاعة الشرق الأوسط احتفالها بالعام الجديد من الساعة السابعة صباحًا وحتى منتصف الليل عبر مجموعة من الفقرات والبرامج منها "سنة حلوة" ولقاءات مع النجوم عن أفضل ما قدموه من أعمال فنية خلال عام 2019 وصداها مع الجمهور مثل أحمد صلاح حسني، خالد النبوي وهالة صدقي، و"كوميكس 2019" ولقاءات مع الكتاب الساخرين ورسامي الكاريكاتير عن أجمل وأشهر التعليقات والكوميكس في 2019 والتعليق عليها، و"برجك ايه" ولقاءات مع خبيرة الأبراج عبير فؤاد وخبيرة الأبراج هالة عمر وإلقاء الضوء على كل الأبراج في 2020 وتحليل لشخصيات المستمعين على الهواء، و"شكرًا" ولقاءات مع النجوم والشخصيات العامة وكذلك المستمعين عن أهم الشخصيات التي قابلوها وتعرفوا عليها وكان لها تأثير في حياتهم خلال عام 2019.



ومن البرامج التي تقدمها إذاعة الشرق الأوسط ، "غني لها" ولقاءات مع نجوم الطرب والغناء وبعض الملحنين والشعراء عن أغاني 2019 مثل أمير طعيمة وهاني عبد الكريم مع استضافة أحد المطربين الشباب على الهواء للاشتراك بالغناء مع المستمعين، و"سانتا كلوز" ولقاءات مع النجوم والشخصيات العامة عن أهم أمنياتهم وأحلامهم الخاصة والعامة في 2020 في شكل هدايا وطلبات يمكن تحقيقها، و"أكلة بالألوان" ولقاء مع الشيف نجلاء السيسي التي تقدم أشهى وأحدث أكلات للعام الجديد، و"كرنفال في كل مكان" وأهم المهرجانات الفنية والأحداث في 2019 مثل مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي وغيرهما، فضلا عن أهم الأحداث على المستوى العام مثل منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، و"اللي عدى" ولقاءات مع النجوم عن أهم الأحداث التي مرت في حياتهم خلال 2019 أو الأعمال التي كان لها تأثير عليهم وغيرت في أفكارهم واختياراتهم، و"أهلا 2020" للاحتفال بالعام الميلادي الجديد.



وتقدم شبكة البرنامج العام تنويهات على مدار اليوم وصباح اليوم التالي وتسجيلات مع كبار الفنانين والأدباء وقادة الرأي والفكر في المجتمع لبث الإيجابية في نفوس المصريين، كما تقدم برنامج منوعات تستضيف خلالها الدكتور أحمد نوار، وسهرة عن حصاد العام والإنجازات على كل المستويات، وبرنامج منوعات مع الفنان علي الحجار حول الفن وأحوال الفن الغنائي في مصر 2020.



وتقدم شبكة الإذاعات الموجهة برنامج خاص بعنوان "مصر 2020" باللغة العربية يستضيف الخبير الاقتصادي رشاد عبده للحديث عن المشروعات القومية التي نفذت في عام 2019 وثمارها في 2020، وبرنامج "شباب بلدنا" ويستضيف الصحفي حسن بديع ليتحدث عن دور الشباب المصري في 2019، كما تعرض الإذاعة حديثا خاصا بعنوان حصاد العام يتناول ما تم إنجازه سياسيا واقتصاديا وثقافيا مع إلقاء الضوء على علاقات مصر الخارجية في هذا العام، فضلا عن عرض تهاني للمستمعين بقدوم عام جديد باللغات المختلفة على الهواء مباشرة، كما يتم إذاعة قداس الأحد وحصاد 2019 والحصاد الرياضي، فضلا عن تطويع برامج "من الأوبرا" و"لمحات مصرية" و"عروض الأوبرا" و"الألبوم البرازيلي" و"نادي المستمعين" و"ذاكرتي" للاحتفال بالعام الجديد.