العناني يلتقي محافظ جنوب سيناء ورئيس الغرف السياحية

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في مكتبه بمقر الوزارة بالعباسية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بتطوير القطاع السياحي بجنوب سيناء والأعمال النهائية الخاصة بإنشاء متحف شرم الشيخ والذي من المقرر افتتاحه عام 2020.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الوزير اجتماعاته ولقاءاته المستمرة للنهوض والارتقاء بالعمل في القطاع السياحي وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه الاستثمار في القطاع وبحث الحلول اللأزمة للنهوض به.



وحرصا منه على دفع عجلة العمل بالقطاع السياحي، اتفق وزير السياحة والآثار مع محافظ جنوب سيناء على عقد لقاء موسع بمدينة شرم الشيخ يوم السبت القادم، مع مستثمري وممثلي القطاع السياحي بالمحافظة للاستماع لهم والتعرف على العقبات التي تعوق سير العمل ومناقشة المقترحات والآراء التي تؤدي للنهوض بهذا القطاع الهام، بإلإضافة إلى بحث سبل التعاون بينهم و بين والوزارة و المحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ثاني جولة للوزير خارج القاهرة بعد توليه حقيبة السياحة والآثار.



كما التقى العناني أيضا بمكتبه بمقر الوزارة، برؤساء اتحادات الغرف السياحية لبحث سبل الارتقاء بصناعة القطاع السياحي والأسس المثلى لآليات لتنظيم العمل، كما تم استعراض أهم التحديات التي يواجهها القطاع السياحي ووضع المقترحات للتغلب عليها.