دبلوماسي سابق: أوروبا تهتم بوجهة نظر السيسي للمنطقة (فيديو)

قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري واقتصادي لمصر، وعلاقات مصر بالاتحاد الاوروبي وثيقة ومتعددة ومتميزة للغاية، وشهدت طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسئولية الحكم في يوليو 2014.





وأوضح "عبد الحكم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زياراته الخارجية في إطار العلاقات الثنائية يؤكد على أهمية دبلوماسية التنمية وتحقيق مصالح مصر المختلفة، والعمل على زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، وخاصة في منطقة محور قناة السويس.



