افتتاح معرض الفنانة سامية كامل بحضور الدكتور مصطفى الرزاز ونجوم المجتمع (صور)

افتتحت الفنانة التشكيلية سامية كامل، معرضا فنيا بعنوان "مشاعر" بقاعة صلاح طاهر، بدار الأوبرا المصرية.

حضر المعرض نخبة كبيرة من الفنانين التشكيليين والمهتمين بالفن التشكيلي من بينهم الدكتور مصطفى الرزاز والفنانات راندا إسماعيل ونادية زكي ونجوى مهدي ومشيرة الأزهري وغيرهم ونخبة من نجوم المجتمع.

الفنانة سامية على كامل خريجة كلية التجارة جامعة القاهرة، والتحقت بمرسم الفنان الدكتور مصطفى الرزاز، وحصلت على دراسات حرة فى كلية التربية الفنية بالزمالك.

وأقامت معارض فردية فى دار الأوبرا المصرية، وشاركت فى مهرجانات والعديد من المعارض الجماعية، كما شاركت فى معارض ومهرجانات خارج جمهورية مصر العربية منها معرض ستكهولم الدولي 2019، مهرجان هلسينكي الدولي 2019، معرض فبريانو ان اكوارلو بايطالية، مهرجان سالونيك للمراة المبدعة باليونان، المهرجان الدولي فى كل من الاردن وتركيا واليابان.

كما فازت بالعديد من الجوائز فى مجال التصوير الضوئي ولها مقتنيات بدار الأوبرا المصرية وداخل وخارج البلاد.