كواليس لقاء قداسة البابا تواضروس الثاني بـ شريف عامر على"MBC مصر" (صور)

يستضيف برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، بعد غدً الأربعاء قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ويتحدث البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء عن الخلاف فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى يسمح بالطلاق للأقباط وأسباب عدم إصدار القانون حتى الان، ويكشف قداسة البابا عن علاقته الشخصية برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ورأيه فى التعديل الوزارى الأخير، ومنظومتى التعليم والصحة فى مصر.

كما تحدث البابا عن كواليس إدارة أزمة ملف دير ابو مقار، وملف الرهبنة بالاديرة، بعد مقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبومقار على يد راهبين بالدير .

كما تحدث عن علاقته بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وتفاصيل ما دار بينهما فى أخر اجتماع بالمقر الباباوى.

كما تطرق اللقاء للعلاقة مع المملكة العربية السعودية، ولقاء البابا التاريخى بالقاهرة مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وزيارة ولى العهد الامير محمد بن سلمان للمقر البابوى، ورايه فى التطوير الذى تشهده المملكة.

كما تناول الحوار أزمة ملف سد النهضة، والدور الذى تقوم به الكنيسة المصرية مع الكنيسة الاثيوبية فى هذا الملف، ورؤيته لما يحدث مع دول الجوار، وتحدث البابا أيضاً عن حياته الشخصية وذكريات الدراسة والأصدقاء والعائلة.

يُعرض برنامج "يحدُث في مصر" على " MBCمصر" من الثلاثاء للخميس، وتعُرض هذه الحلقة من برنامج "يحدُث في مصر" الأربعاء 1 يناير 2020 الساعة 10:00 مساءً على "MBC مصر".