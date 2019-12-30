"ادخل يمين إلهي تنستر".. مطلب جماهيري لتسجيل صوت بدرية طلبة على تطبيق "GPS" الجديد (فيديو)

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن استعدادها لتسجيل الـGPS بصوتها، وذلك بناءًا على طلب الجماهير، موضحة أن أحد الأشخاص زار مقر شركة "جوجل" وعرض عليهم الفكرة.





وأضافت بدرية طلبة خلال مداخلة عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج مساء DMC، أنها تستعد لتسجيل صوتها على تطبيق الـGPS، مشيرة إلى أن أحد معجبيها قام بتدشين الفكرة وذهب لمقابلة أحد مؤسسي جوجل لتطبيقها.





وأشارت بدرية طلبة أنها اختارت أبرز الإيفهات الكوميدية التي تعجب جمهورها لتسجيلها بصوتها، مؤكدة أن بداية التسجيل ستكون في الأسبوع القادم.





وقالت بدرية طلبة : "هيتعمل (GPS) بصوتي وبالإيفيهات بتاعتي، الناس عملت هاشتاج وكان مطلب جماهيري، وهيتنفذ عن طريق شركة جوجل".



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة كانت مسرحتي لوكاندة الأوباش مع حسن الرداد وعودة ريا وسكينة مع داود حسين.