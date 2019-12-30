بيان عاجل من "الأرصاد" بشأن طقس الغد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، ولمدة 24 ساعة، حيث أوضح البيان، أنه يسود البلاد طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل ﻋﻠﻰ جنوب الصعيد ﻧﻬﺎرًا، شديد اﻟﺒﺮودة ليلًا على كافة الأنحاء، وﺗﺼﻞ لحد اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت في وسط ﺳﻴﻨﺎء.



كما ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ في الشبورة اﻟﻤﺎﺋية ﺻﺒﺎﺣًﺎ ﻋﻠﻰ مناطق ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ السحب اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ والمتوسطة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط أمطار على السواحل اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻏﺮﺑﻴﺔ إلى شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 08 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة.

