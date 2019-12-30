مفاجأة.. نجم كولومبي معروض على الزمالك



يسعى مسئولو نادي الزمالك للتعاقد مع مهاجم محترف مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.



وقام التونسي خالد القصبي وكيل اللاعبين بترشيح الكولومبي جوستين المحترف في الدوري الهندوراسي لمسئولي نادي الزمالك للتعاقد معه.



ويبلغ جوستين من العمر 28 سنة، وسجل في الموسم المنصرم 14 هدف وفي الموسم الذي سبقه 24 هدفًا.



ويعتبر اللاعب حر في الوقت الحالي وغير مرتبط بتعاقد مع أي نادي ويحق له التوقيع لأي نادي بدون أي مشكلة قانونية.



ويمتلك اللاعب في جعبته عرضين من السعودية والإمارات لكنه لم يحسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن.