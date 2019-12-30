جوجل يصدم بدرية طلبة.. أعرف التفاصيل

نفت شركة جوجل الأخبار المتداولة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالتعاون بين بدرية طلبة والشركة والاستعانة بصوتها في تطبيق خرائط جوجل التي ترشد المستخدمين على الاماكن التي يريدون الوصول إليها.





وقالت الشركة في بيان لها “بقدر استمتاعنا بأفلام “بدرية طلبة” وإعجابنا بالفكرة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google .



