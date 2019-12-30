فتاه تقتل شقيقها طعنًا بالسكين أثناء نومه بالمنصورة

أقدمت فتاة اليوم الاثنين على قتل شقيقها طعنًا بسكين بالمنصورة بسبب نهره لها لسهرها أمام التلفزيون لوقت متأخر وتعديه بالضرب عليها ما أدى لقيامها بإحضار سكين وطعنه بها أثناء نومه وعندما حاولت والدتهما وشقيقتهما الدفاع عنه تعدت عليهم واصابتهم أيضا باصابات متفرقه.



وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود أشاره من مستشفى الطوارئ بالمنصورة للعقيد احمد الجميلى مأمور قسم شرطة اول المنصورة بوصول حسام جابر على عثمان ٢٣ سنه مقيم عزبة الشحاتين المتفرعه من شارع الجلاء بالمنصورة ويعمل نقاش مصابا بجرح نافذ بالبطن وتوفى عقب وصوله.



وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تبين أنه حال اعتراضه على سهر شقيقته ياسمين ١٩ سنه أمام التلفزيون لفترات طويلة ومتاخرة من الليل حدثت مشاداة بينهم وتعدى عليها بالضرب إلا أنها قامت بالتعدى عليه طعنا بسكين اثناء نومه واحداث إصابته التي أودت بحياته.



وتبين أن والدته وشقيقتهما الأخرى حاولت الدفاع عنه إلا أنها أصابتها أيضًا باصابات خطيرة، وتم نقلهم للمستشفى وحجزهم بالعناية المركزة.



وبتقنين الإجراءات تم ضبطها وبإرشادها تم ضبط السكين المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترفت بارتكاب الواقعه وما جاء فى التحريات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.