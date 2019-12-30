Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس "قضايا الدولة" يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
تقدم المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط في مصر والعالم بمناسبة الأعياد القبطية عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وتمنوا من المولى عز وجل أن تكون السنة الميلادية ٢٠٢٠ مليئة بالخير والنجاح والسلام على العالم أجمع ومصرنا الغالية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن ينعم الله تعالى على مصرنا والعالم أجمع بالسعادة والأمن والأمان والوحدة والاستقرار.
Advertisements

أخبار تهمك

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ حوالي 20 ساعة

بشروط ميسرة.. طرح وحدات لمتوسطي الدخل بمساحات 120 متر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

منذ يوم

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خسم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ ساعتين و 20 دقيقة

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

منذ ساعة

"قلة التربية".. إعلامية شهيرة تهاجم لينا أحمد الفيشاوي بعد صورتها العارية

منذ حوالي 21 ساعة

الصفقة الأغلى في التاريخ.. ريال مدريد يجهز عرضاً تاريخياً لضم مبابي

منذ ساعة و 9 دقيقة

العلاقات القوية مع بارتوميو تحسمها.. بديل فالفيردي في برشلونة "مفاجأة"

منذ ساعة الا ربع

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

منذ ساعة

بعد خناقة "انستجرام".. أزمة عنيفة تضرب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ أقل من ساعتين

3 ملايين تشعل أزمة بين عبد الله السعيد والزمالك

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

منذ ساعة

ضربة قاضية في برشلونة قبل الديربي والسوبر الإسباني

منذ ساعة و 24 دقيقة

رسميا.. فيفا يصدم الزمالك في قضية النقاز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:53 م

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خسم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

12:01 م

رسميا.. فيفا يصدم الزمالك في قضية النقاز

01:55 م

ضربة قاضية في برشلونة قبل الديربي والسوبر الإسباني

03:49 م

3 ملايين تشعل أزمة بين عبد الله السعيد والزمالك

03:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status