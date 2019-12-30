رئيس "قضايا الدولة" يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد



وتمنوا من المولى عز وجل أن تكون السنة الميلادية ٢٠٢٠ مليئة بالخير والنجاح والسلام على العالم أجمع ومصرنا الغالية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن ينعم الله تعالى على مصرنا والعالم أجمع بالسعادة والأمن والأمان والوحدة والاستقرار.

تقدم المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط في مصر والعالم بمناسبة الأعياد القبطية عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.