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شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:34 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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بعث الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رسالة شكر وتقدير من ارض الدقهلية إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المستمر لذوي الهمم والاهتمام بهم في مختلف المجالات في سابقة لم تحدث من قبل.

وقال محافظ الدقهلية في كلمته انتم طاقة أمل ونور لنا جميعًا نستمد قوتنا وعزيمتنا من خلالكم نتعلم كل يوم من اصراركم على تحدي الصعاب والنجاح ومواصلة العطاء.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن أكبر العلماء والمفكرين والفنانين من أصحاب الهمم وخير مثال على ذلك الأديب الكبير طه حسين، ووجه تحية اعزاز وتقدير لكل امهات ذوي الهمم على رعايتهم واهتمامهم بهم وأكد علي أن هذا شرف اختص الله به امهات دون غيرهم.

وتفقد محافظ الدقهلية معرض منتجات أصحاب القدرات الخاصة بمشاركة أكثر من 10 جمعيات أهلية وخيرية ووجه لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة إقامة مثل هذه المعارض شهريًا،وفي ختام الحفل قام بتوزيع شهادات تقدير وهدايا علي أصحاب الهمم.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الدقهلية في الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة بنادي المهندسين بحضور المحاسب السيد عبدالفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والنائب نبيل الجمل عضو مجلس النواب وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
شاهد.. احتفال الدقهلية باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر الدقهلية اخبار الدقهلية اخبار

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