كورة ستار ON LINE مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر KORA LIVE شاهد ماتش الهلال رابط جودة متعددة

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الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:29 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، مباراة قوية بين الهلال السعودي والعدالة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ويعود الزعيم الهلالي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، للمباريات المحلية، حيث عاد من المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية والتي أقيمت مؤخرًا بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتوج ليفربول الإنجليزي باللقب للمرة الأولى في تاريخه، فيما أنهى الهلال المشاركة في المركز الرابع، في أولى مشاركاته الرسمية بالبطولة.

موعد مباراة الهلال والعدالة
وتُقام مباراة الهلال السعودي ضد العدالة، في تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل الهلال المركز السابع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، بينما يحتل العدالة المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط من 12 مواجهة.

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