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العلاقات القوية مع بارتوميو تحسمها.. بديل فالفيردي في برشلونة "مفاجأة"

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:28 م
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بارتوميو
بارتوميو
حسام مجدي
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دخل مدرب مفاجئ للجميع في دائرة ترشيحات إدارة نادي برشلونة الإسباني للتعاقد معه لتدريب الفريق في الموسم القادم.

 

هنري يدخل دائرة المرشحين لتدريب برشلونة

 

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الفرنسي تيري هنري مدرب نادي إيمباكت مونتريال الكندي دخل ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب نادي برشلونة في الموسم القادم.

 

سبب ترشيح هنري لتدريب برشلونة

 

وأكدت الصحيفة أن هنري من أقرب المرشحين لتدريب برشلونة بسبب أنه يملك خبرة سنتين كمساعد روبرت مارتينيز مدرب بلجيكا وفترة قصيرة مع نادي موناكو إضافة لخبرته من العمل كمحلل ، ومقرب لأبيدال كسكرتير فني ويعرف النجوم الثقيلة وبارتوميو يملك شعور خاص تجاهه.

 

كما أشارت الصحيفة إلى أن تيري هنري يعرف أسلوب نادي برشلونة جيدا بسبب العمل مع بي جوارديولا خلال فترة تدريبه للفريق الكتالوني.

 

رحيل فالفيردي عن نادي برشلونة

 

وأكدت العديد من التقاري الصحفية الإسبانية أن هذا يعتبر الموسم الأخير بالنسبة لإرنستو فالفيردي مع نادي برشلونة وإدارة النادي قررت عدم التجديد له بسبب إعتراض الجماهير عليه والأداء السيئ الذي ظهر به الفريق هذا الموسم.

 

ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز

 

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق الكتالوني حتى الآن في بطولة الدوري.

 

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الكلمات المفتاحية

نادي موناكو رياضة تيري هنري اخبار برشلونة

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