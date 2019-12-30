15 صورة من كواليس حلقة مدحت صالح والعسيلي ومصطفي حجاج مع منى الشاذلي ليلة رأس السنة

يشارك النجوم مدحت صالح ومحمود العسيلي ومصطفي حجاج في إحياء ليلة رأس السنة بحلقة خاصة مع الإعلامية منى الشاذلي علي فضائية CBC.

وتضم الحلقة حوار مع صناع أغنية "ابن مصر" مدحت صالح ومحمود العسيلي ومصطفى حجاج، وخلال الحلقة قدم الثلاثي مجموعة من أغانيهم المعروفة "حبيبي يا عاشق" و"خطوة" و"مجنونة".

وخلال اللقاء يحكى الثلاثي كواليس اشتراكهم فى اغنية "ابن مصر" ، وسر النجاح الكبير للاغنية التى فازت بجائزة أفضل اغنية فى استفتاء "معكم" لعام 2019.

وفى جو سيطرت عليه البهجة تبادل الثلاثي غناء مقطوعات من أغانيهم، تتماشى مع اجواء الاحتفالات بالكريسماس.