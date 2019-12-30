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مطران بورسعيد يزور الكاردينال الشرفي الأنبا أنطونيوس نجيب (صور)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:30 م
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بوابة الفجر
ماريان عيد
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زار في صباح اليوم الأنبا تادرس، مطران الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفى للأقباط الكاثوليك.

وجاءت الزيارة لتهنئة الأنبا أنطونيوس بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، ودار ما بينهم حوار ود ومحبة وتبادلو الأهدايا التذكارية بينهم.

فى سياق أخر ترأس الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، صلاة القداس الإلهي بدير الأمير تادرس الشطبي بطريق القاهرة بالإسماعيلية.

وخلال صلوات القداس الإلهي، قام مطران بورسعيد بصلوات التدشين، ودشن أيقونات للدير.
مطران بورسعيد يزور الكاردينال الشرفي الأنبا أنطونيوس نجيب (صور)
مطران بورسعيد يزور الكاردينال الشرفي الأنبا أنطونيوس نجيب (صور)
مطران بورسعيد يزور الكاردينال الشرفي الأنبا أنطونيوس نجيب (صور)
مطران بورسعيد يزور الكاردينال الشرفي الأنبا أنطونيوس نجيب (صور)
مطران بورسعيد يزور الكاردينال الشرفي الأنبا أنطونيوس نجيب (صور)
مطران بورسعيد يزور الكاردينال الشرفي الأنبا أنطونيوس نجيب (صور)
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الهدايا التذكارية

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