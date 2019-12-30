كورة لايف alhilal مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر يلا شوت رابط السد KSA SPORTS المفتوحة

مواجهة تاريخية منتظرة تجمع بين الهلال والعدالة ، على ملعب جامعة الملك سعود في إطار اللقاء المؤجل من الجولة 10 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يسبق للعدالة مواجهة البطل المتوج بدوري أبطال آسيا ، الهلال ، من قبل على كافة الأصعدة المحلية ، لتتجة الأنظار إلى محيط الرعب من أجل متابعة اللقاء الذي سيحسم أشياء كثيرة قبل استمرار المنافسة على لقب دوري المحترفين.

ويستهدف الهلال استدراج العدالة ، ثالث الصاعدين إلى دوري المحترفين ، من أحل تصحيح مساره بعد العودة المخيبة للمنافسات المحلية حيث سقط في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 ليصل رصيده عند 21 نقطة في المركز 7.

أما العدالة ، فيأمل استغلال تراجع العامل البدني للهلال لاستعادة توازنه في بطولة الدوري حيث يقبع حاليا بالمرتبة 15 برصيد 8 نقاط.

هذا واختتم الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو مشاركاته في مونديال الأندية بالمركز الرابع بعد أن خسر رهانه أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح ، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

وجاء تواجد الهلال في العُرس الكروي ، التي استضافته مدينة الدوحة بمشاركة 7 أندية ، بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه على حساب أوراوا الياباني.

ومن المقرر أن يستضيف العدالة على ملعبه ووسط جماهيره في الجولة 10 يوم الأثنين الموافق 30/12 في تمام الساعة 17:55 بتوقيت مكة المكرمة على ان تذاع عبر القنوات الرياضية السعودية الأولى.