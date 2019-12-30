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بالأسماء.. تجديد حبس 30 متهماً بـ"أحداث 20 سبتمبر" بالإسكندرية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:28 م
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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قررت نيابة الدخيلة والعامرية الكلية بمحافظة الإسكندرية، تجديد حبس 30 متهمًا لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 أمن دولة عليا، وهي قضية منسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ " أحداث 20 سبتمبر ".

وجاءت أسماء المتهمين كالتالي:

١- أحمد حسن سعد حسن
٢- عمرو محمد علي حسن علي
٣- عمر أحمد أحمد صادق خير الله
٤- عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج
٥- أحمد طه يمني محمود
٦- صفوت محمود محرم إبراهيم
٧- علي أكرم شاكر صالح
٨- خالد عبد الصبور حسن أحمد
٩- عصام محمد محمد مبروك سلامة
١٠- عبد الله محمد أحمد حسانين
١١- علي زين محمد الشافعي
١٢- شريف نجيب حسن عبد ربه زيتون
١٣- محمود أحمد سعيد أحمد
١٤- أحمد مصطفى محمود شحاته إبراهيم
١٥- محمد أسامه أحمد السيد محمد
١٦- أشرف أحمد سلامة عوف
١٧- صبري مرعي فهمي علي
١٨- محمد رمضان عوض السيد
١٩- عبد الرحمن السيد عبد الحميد الديب
٢٠- مدحت شعبان محمد رضوان
٢١- عماد شعبان محمد رضوان
٢٢- يسري عبد العزيز عبد الرحمن شعث
٢٣- أشرف محمد علي الخضري
٢٤- محمد علي حسن علي مرسي
٢٥- هاني غريب محمد غريب
٢٦- حسن محمد محروس علي زعير
٢٧- محمود محمد محمود مرسي
٢٨- عبد القادر يحيى محمد عطيه
٢٩- عمرو محمد السيد محمد

ويواجه المتهمون في القضية عدة اتهامات منها، نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
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