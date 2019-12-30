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دوري بلس .. مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر لايف اليوم الأثنين 30-12-2019 DAWRI PLUS

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:25 م
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بوابة الفجر
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يواجه نادي الهلال السعودي نظيره العدالة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

 

وتقام مباراة الهلال والعدالة على أرضية ملعب استاد جامعة الملك سعود في الدوري السعودي.

 

ويحتل نادي الهلال المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بينما يحتل العدالة المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

 

موعد مباراة الهلال والعدالة اليوم

تقام مباراة الهلال والعدالة في تمام الساعة 04:55 بتوقيت القاهرة، و 05:55 بتوقيت الرياض.

 

القناة الناقلة لمباراة الهلال والعدالة

تذاع مباراة الهلال والحزم على قناة Ksa sports HD1 ضمن منافسات الدوري السعودي.

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