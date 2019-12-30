إنجي شرف عن مغامرتها في "الضاهر": شخصية جديدة عليا معملتهاش قبل كده

أعربت النجمة إنجى شرف، عن سعادتها الغامرة بمشاركتها فى مسلسل "الضاهر" الذى يعرض حاليا على شاشة قناة الحياة .

وعن دورها قالت إنجى شرف: "أنا بعمل شخصية ياردينا اللى هى شغالة فى الموساد الإسرائيلى وهى شخصية مهمة داخل الموساد ومش مفهوم هل هى من أصل عربى ولا لا".

وأكدت إنجى شرف: "دى قصة حقيقية وهى إن فيه خلية من الصهاينة دخلت مصر فى عهد الإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسى وكانوا مهمتهم تجنيد الشباب".

وتابعت: اللي بيحصل إن ياردينا واحد المفروض انه مغنى وهو فى الأصل ظابط جيش مصرى وبتحاول إنها تجنده .

وأكلمت شخصية ياردينا اشتغلتها بمزاج وهى شخصية جديدة عليا مشتغلتهاش قبل كده وانا كنت متعاقدة على دور تانى وهو دور أميرة زوجة فاروق "تامر عبدالمنعم" ولكن لقيت ان شخصيتها بتشبه دورى فى مسلسل حارة اليهود اتكلمت مع تامر عبدالمنعم وياسر زايد واستقرينا على دور ياردينا .

واستطردت انا مش مختفية انا بس بحب اعمل الحاجة اللى بحبها ولما تعاقدت على مسلسل الضاهر كان فى نفس الوقت بشتغل مسلسلين حارة اليهود وسلسال الدم .

وأنهت إنجى شرف بشكر الفنان تامر عبدالمنعم اللى رشحنى للمشاركة فى مسلسل كبير والمخرج الراحل ياسر زايد اللى بجد وقف جنبى كتير وساندنى انى اطلع الدور بالشكل اللى الناس شافتنى فيه ولقيت ردود أفعال جميلة حتى مش من زمايلنا الفنانين لأ من جمهورى العادى .

مسلسل "الضاهر" تأليف تامر عبدالمنعم، بطولة محمد فؤاد - رغدة - حسن يوسف - تامر عبدالمنعم - مادلين طبر - إنجى شرف وكوكبة أخرى من النجوم، موسيقى أشرف عبدالمنعم، مدير تصوير كمال عبدالعزيز، ستايلست آية الجناينى، مساعد مخرج هيثم احمد داود وشادى مهران، إخراج ياسر زايد.