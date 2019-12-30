الملك سلمان يدعو لإقامة صلاة الاستقساء الخميس المقبل





صلاة الاستسقاء



حكم صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عند انحباس المطر، قال ابن قدامة: "صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله، وخلفائه"، وقال ابن عبد البر: "وأجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط: سُنّة مسنونة سنَّها رسولُ الله، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك".





أصدر الديوان الملكي، اليوم الإثنين، بياناً رسمياً نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، ذكرت فيه: "تأسيًا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 7 من شهر جمادى الأولى 1440هـ، حسب تقويم أم القرى".وأضاف البيان: "على الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو".وتابع: "ينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارًا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".صلاة الاستسقاء هي صلاة نافلة يصليها المسلمون تصلَّى طلبًا لنزول الغيث ( المطر) ليقطع الجفاف أو يقضي حاجة أخرى في نية المصلي، وهي ركعتان تصلَّيان جماعةً بإمام.