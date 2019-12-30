Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبرز قرارات الرئيس السيسي خلال عام 2019 (فيديو)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:19 م
Advertisements
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رقية جمال
Advertisements
أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، إنفوجراف يستعرض أبرز قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال عام 2019.

وتمثلت أهم قرارات الرئيس السيسي، في إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سي لمليون أفريقي في مارس 2019، وتوصيات ملتقى الشباب العربي والأفريقي بتأسيس مجلس تعاون بين الجامعات العربية والأفريقية، وتشكيل فريق عمل عربي وأفريقي لوضع رؤية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكري والتطرف للقضاء على الإرهاب.

كما اشتملت القرارات على توجيه الرئيس السيسي، للحكومة بسحب الاستشكال على حكم العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات مع التوسع في برنامج مودة وتعديل قانون الخدمة العامة لتأهيل الفتيات بسوق العمل مع رفع الحد الأدنى للأجور من 1200-2000 جنيه، وعلاوة دورية بنسبة 7% بحد أدنى 75 جنيهًا للعاملين بالدولة، وعلاوة دورية 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيهًا لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، وزيادة الأجور وإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة في مارس 2019.

وتضمنت القرارات، إصدار الرئيس قرار بالعفو عن 560 متهمًا محبوسين على ذمة عدد من القضايا منهم الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، وعدد من الفتيات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية في مايو 2019، وتعيين رؤساء الهيئات القضائية حيث أصدر الرئيس قرار بتعيين المستشار عبد الله الأعصر رئيسًا لمحكم النقض، والمستشار عصام المنشاوي رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار سعيد مرعي، رئيسًا للمحكم الدستورية العليا، والمستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، والمستشار حمادة الصاوي، نائبًا عامًا، والمستشار محمد محمود حسام الدين، رئيسًا لمجلس الدولة.

وفي نوفمبر 2019، أصدر الرئيس قرار بتعين 16 محافظًا جديدًا، و23 نائبًا من الشباب بينهم 7 سيدات، وقرار بالتعديل الوزاري ضم 10 وزراء جدد و11 نائبًا لهم، وقرار بإعادة تخصيص قطعتي أرض بأسوان لمتضرري السد العالي، وقرارات بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم في عدد من المناسبات الوطنية.
Advertisements

أخبار تهمك

ضربة قاضية في برشلونة قبل الديربي والسوبر الإسباني

منذ ساعة و 22 دقيقة

العلاقات القوية مع بارتوميو تحسمها.. بديل فالفيردي في برشلونة "مفاجأة"

منذ 43 دقيقة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

منذ ساعة

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ حوالي 20 ساعة

الصفقة الأغلى في التاريخ.. ريال مدريد يجهز عرضاً تاريخياً لضم مبابي

منذ ساعة و 7 دقيقة

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خسم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بشروط ميسرة.. طرح وحدات لمتوسطي الدخل بمساحات 120 متر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بعد خناقة "انستجرام".. أزمة عنيفة تضرب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. فيفا يصدم الزمالك في قضية النقاز

منذ حوالي 3 ساعات

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

منذ أقل من ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

منذ ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

3 ملايين تشعل أزمة بين عبد الله السعيد والزمالك

منذ أقل من ساعتين

"قلة التربية".. إعلامية شهيرة تهاجم لينا أحمد الفيشاوي بعد صورتها العارية

منذ حوالي 21 ساعة

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

منذ يوم
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:53 م

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خسم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

12:01 م

رسميا.. فيفا يصدم الزمالك في قضية النقاز

01:55 م

ضربة قاضية في برشلونة قبل الديربي والسوبر الإسباني

03:49 م

3 ملايين تشعل أزمة بين عبد الله السعيد والزمالك

03:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status