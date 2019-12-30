أبرز قرارات الرئيس السيسي خلال عام 2019 (فيديو)

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، إنفوجراف يستعرض أبرز قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال عام 2019.



وتمثلت أهم قرارات الرئيس السيسي، في إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سي لمليون أفريقي في مارس 2019، وتوصيات ملتقى الشباب العربي والأفريقي بتأسيس مجلس تعاون بين الجامعات العربية والأفريقية، وتشكيل فريق عمل عربي وأفريقي لوضع رؤية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكري والتطرف للقضاء على الإرهاب.



كما اشتملت القرارات على توجيه الرئيس السيسي، للحكومة بسحب الاستشكال على حكم العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات مع التوسع في برنامج مودة وتعديل قانون الخدمة العامة لتأهيل الفتيات بسوق العمل مع رفع الحد الأدنى للأجور من 1200-2000 جنيه، وعلاوة دورية بنسبة 7% بحد أدنى 75 جنيهًا للعاملين بالدولة، وعلاوة دورية 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيهًا لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، وزيادة الأجور وإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة في مارس 2019.



وتضمنت القرارات، إصدار الرئيس قرار بالعفو عن 560 متهمًا محبوسين على ذمة عدد من القضايا منهم الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، وعدد من الفتيات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية في مايو 2019، وتعيين رؤساء الهيئات القضائية حيث أصدر الرئيس قرار بتعيين المستشار عبد الله الأعصر رئيسًا لمحكم النقض، والمستشار عصام المنشاوي رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار سعيد مرعي، رئيسًا للمحكم الدستورية العليا، والمستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، والمستشار حمادة الصاوي، نائبًا عامًا، والمستشار محمد محمود حسام الدين، رئيسًا لمجلس الدولة.



وفي نوفمبر 2019، أصدر الرئيس قرار بتعين 16 محافظًا جديدًا، و23 نائبًا من الشباب بينهم 7 سيدات، وقرار بالتعديل الوزاري ضم 10 وزراء جدد و11 نائبًا لهم، وقرار بإعادة تخصيص قطعتي أرض بأسوان لمتضرري السد العالي، وقرارات بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم في عدد من المناسبات الوطنية.

