شاهد.. مصطفى شوقي صاحب "ملطشة القلوب" يستقبل العام الجديد بجلسة تصوير جديدة

خضع صاحب الاغنية الاشهر لعام ٢٠١٩ "ملطشة القلوب" مصطفي شوقي، لجلسة تصوير فوتغرافيه مع المخرج والمصور مينو نبيل، وذلك من أجل الالبوم الجديد الذي يحضر له شوقي مع شركة فري ميوزك للمنتج نصر محروس.

مينو نبيل مخرج ومصور قام بتصوير عدد كبير من نجوم الغناء والتمثيل علي راسهم الفنان الراحل محمود عبد العزيز وآخرين.

هذا بخلاف إخراجه لعدد من الكليبات للمطربين ليث ابو جوده وساندرا وكمدير تصوير مع المخرج نصر محروس.