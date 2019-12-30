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شاهد.. مصطفى شوقي صاحب "ملطشة القلوب" يستقبل العام الجديد بجلسة تصوير جديدة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:34 م
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صاحب ملطشة القلوب
صاحب "ملطشة القلوب"
الفجر الفني
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خضع صاحب الاغنية الاشهر لعام ٢٠١٩ "ملطشة القلوب" مصطفي شوقي، لجلسة تصوير فوتغرافيه مع المخرج والمصور مينو نبيل، وذلك من أجل الالبوم الجديد الذي يحضر له شوقي مع شركة فري ميوزك للمنتج نصر محروس.

 

مينو نبيل مخرج ومصور قام بتصوير عدد كبير من نجوم الغناء والتمثيل علي راسهم الفنان الراحل محمود عبد العزيز وآخرين.

 

هذا بخلاف إخراجه لعدد من الكليبات للمطربين ليث ابو جوده وساندرا وكمدير تصوير مع المخرج نصر محروس.

شاهد.. مصطفى شوقي صاحب "ملطشة القلوب" يستقبل العام الجديد بجلسة تصوير جديدة
شاهد.. مصطفى شوقي صاحب "ملطشة القلوب" يستقبل العام الجديد بجلسة تصوير جديدة
شاهد.. مصطفى شوقي صاحب "ملطشة القلوب" يستقبل العام الجديد بجلسة تصوير جديدة
شاهد.. مصطفى شوقي صاحب "ملطشة القلوب" يستقبل العام الجديد بجلسة تصوير جديدة
شاهد.. مصطفى شوقي صاحب "ملطشة القلوب" يستقبل العام الجديد بجلسة تصوير جديدة
شاهد.. مصطفى شوقي صاحب "ملطشة القلوب" يستقبل العام الجديد بجلسة تصوير جديدة
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