Offers كارفور مصر.. منيو عروض كارفور مصر بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات ضخمة على معظم السلع والمنتجات





يبحث الكثيرين عن عروض وتخفيضات كارفور مصر التي عود عملائه عليها في كافة المناسبات، حيث يقترب الاحتفال برأس السنة خلال الساعات القليلة القادمة، وبهذه المناسبة يقدم كارفور خصومات هائلة على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات للمقبلين على الزواج، ويوجد خصومات هائلة تصل 50% في كافة فروع كارفور على بعض المعروضات بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد 2020 وبمناسبة عيد ميلاد كارفور 17 الذي يوافق بداية العام الجديد 1 يناير، ولذلك ستكون الخصومات كبيرة للغاية عن أي عروض من قبل، وكما عودناكم من خلال موقعنا “عرف كورة” نعرض لكم كل جديد فسوف نستعرض معكم من خلال هذا المقال كتالوج عروض كارفور مصر خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى يوم 14 يناير .





عروض كارفور يناير 2020

أعلن كارفور خلال صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بمناسبة عيد ميلاده سيقدم تخفيضات وخصومات هائلة من خلال عرض يستمر من أول يناير وحتى يوم 14 من نفس الشهر، وتكون في جميع فروع الهايبر في كافة أنحاء الجمهورية، وتصل التخفيضات على بعض المنتجات 60%، ولذلك يزداد البحث من زوار وعملاء كارفور لمعرفة أفضل العروض.





أحدث عروض كارفور التي ينتظرها الكثيرين من جمهور كارفور، حيث يريد العرائس توفر هذا العرض لشراء المفروشات والستائر والبطاطين، بالاضافة للأجهزة الكهربائية والشاشات والدفايت وغيرها من الأجهزة، لذلك سوف نقدم لكم كتالوج بعروض وتخفيضات كارفور حتى تتعرف على الأسعار والخصومات.





عروض وخصومات كارفور في عيده ال سابع عشر

سوف تكون الخصومات والعروض في هايبر كارفور مصر مضاعفة لأنها تشمل مناسبتين بمناسبة رأس السنة الميلادية وبمناسبة عيد ميلاه السابع عشر، لذلك سوف يشهد تحطيم الأسعار وخصومات حقيقية، ويكون العروض متاحة حتى انتهاء مدة التخفيضات في 14 يناير أو حتى تنفذ البضائع في كافة الفروع، لذلك يجب اغتنام الفرصة وشراء مستلزماتك وتوفير الكثير من خلال التخفيضات الحقيقية لكارفور مصر.



