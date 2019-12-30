استقبال السفير المصري في ايطاليا للمشاركين في أول سمبوزيم للمواهب المصرية الشابة





وكان ذلك في حضور أوجينيو بنيديتتي جاجيليو وزوجته آنا ماريا الداعمان للجمعية الخيرية الإيطالية والتي سبق وأنشأت المستشفى الإيطالي بالقاهرة والدكتور ناصر الجيلاني، رئيس جمعية دعم العلاقات الأوروبية العربية، والعقيد هاني عبدالوهاب ملحق الدفاع والمقدم مصطفى النوبي وأحمد عبدلله سكرتير تاني السفارة.



ويندرج السيمبوزيم في إطار "ملتقى يورو آراب آرتوداي الأول لفنون الناشئين" وهو التجرية الاولى من نوعها في مصر والوطن العربي لدعم وتطوير المواهب الشابة، ويعقد تحت رعاية جمعية دعم العلاقات الاوروبية العربيىة.



واوضح السفير المصري اهتمامه بالفنانين الشباب تأكيدا لاهتمام الحكومة المصرية بالشباب ودعم المواهب الشابة لتكون قدوة ولتحدث تأثير على المجتمع المصري وابراز تلك المواهب للعالم لتكون واجهة جديدة للتعريف بمصر. ولقد اصطحب السفير الفنانين الناشئين فى جولة داخل مبنى السفارة والذي كان قديما مقر إقامة ملك إيطاليا، كما شرح لهم دور البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج.



أعربت الفنانة التشكيلية دونزي الحسيني مؤسسة أكاديمية دونزي لتعليم الفن التشكيلي للأطفال واول رائده لعمل معرض عالمي للاطفال في الشرق الاوسط عن سعادتها لمبادرة السفير واهتمامه وتشجيعه للفنانين الصغار وما تركته كلماته من أثر في نفوس الناشئين الأمر الذي ضاعف إحساسهم بالنجاح والفخر بمصريتهم وملأهم بالتفاؤل.



وقد شكرت الفنانة التشكيلية شرين بدر مديرة مشروع يورو آراب ارتوداي السفارة المصرية على الدعم الذي يلقاه المشروع والذي يشجع على تقديم نماذج فنيه مصرية إلى المجتمع الايطالي.



استقبل سعادة السفير هشام بدر، في مقر السفارة المصرية بإيطاليا مجموعة الفنانين الناشئين المشاركين في سيمبوزيم المواهب المصرية الشابة بقيادة الفنانة دونزي الحسيني.