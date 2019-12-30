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عاجل.. سماع دوي إطلاق نار في برلين

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:14 م
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الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
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أفادت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، بسماع دوي إطلاق نار في العاصمة الألمانية برلين، حسبما قالت قناة العربية.

 

وذكرت التقارير الإعلامية، أن عملية إطلاق النار في برلين على صلة بعملية سطو.


 وأكدت الشرطة الألمانية، أن الوضع الأمني وسط برلين تحت السيطرة.

 

وفي سياق آخر، ذكرت وسائل إعلام ألمانية، مقتل وإصابة 25 شخصا على الأقل في انفجار وقع في مبنى سكني بمدينة بلانكنبرغ شرق ألمانيا، وذلك بحسب الشرطة، مؤكدة بتعرّض عدد من المصابين لجروح خطيرة، ولم يتم بعد التعرف على هويات الضحايا.

 

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية، إنه تم إجلاء السكان من البناية التي وقع فيها الانفجار، مشيرا إلى أن سبب الانفجار لم يعرف بعد، حيث لم تتمكن الشرطة بعد من تحديد، إن كان الانفجار مفتعلاً أو مجرّد حادث.

 

ووقع الانفجار حوالي الساعة 09.00 (08.00 بتوقيت غرينتش) في مبنى من خمسة طوابق يضم 60 شقة، وتسبب بتطاير شظايا لنحو 60 متراً.

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سماع دوي إطلاق نار برلين المانيا اطلاق نار

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