وزير الخارجية ونظيره الإيطالي يبحثان تكثيف الجهود لاستعادة الأمن في ليبيا

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، صباح اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع "لويجي دي مايو" وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وذلك في إطار التشاور المتواصل بين البلدين حول ليبيا.



