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وزير الخارجية ونظيره الإيطالي يبحثان تكثيف الجهود لاستعادة الأمن في ليبيا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:10 م
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سامح شكري، وزير الخارجية
سامح شكري، وزير الخارجية
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أجرى سامح شكري وزير الخارجية، صباح اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع "لويجي دي مايو" وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وذلك في إطار التشاور المتواصل بين البلدين حول ليبيا.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزيران على ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مع رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، وفي إطار مسار برلين السياسي.
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الكلمات المفتاحية

وزير خارجية ايطاليا سامح شكري ايطاليا اخبار مصر

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