مي عبد الحميد تفجر مفاجأة بشأن أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي

قالت مى عبد الحميد رئيس صندوق تموةيل الاسكان الاجتماعي إن ارتفاع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي في الإعلانات المقبلة أمر وارد نتيجة لإحتمالية ارتفاع تكاليف الإنتاج في أى وقت وهو أمر لا يمكن معرفته مسبقًا.





ورأت "عبد الحميد" أن ارتفاع الأسعار في هذا الوقت أمر مستبعد نظرًا لأن معدلات التضخم في مصر تعدة جيدة خلال الفترة الحالية مما يحد من إمكانية ارتفاع الأسعار.





وطمأنت مى عبد الحميد خلال حوار لـ"الفجر"، المواطنين أن أى ارتفاع في الأسعار خلال الفترة المقبلة سيصاحبه حتمُا ارتفاع في قيمة الدعم مؤكدة حرصهم على الوصول إلى الفئات الأقل دخلًا وعدم تحميل أعباء إضافية على المواطن.



