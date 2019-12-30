sell | اجدد عروض كارفور مصر في رأس السنة 2020 تخفيضات تصل إلى 70% على سلع ومنتجات carrefour





أعلنت شركة سلسلة هايبر ماركت كارفور مصر أجدد عروض كارفور في رأس السنة 2020 وأشارت إلى وجود خصومات وتخفيضات تصل إلى 70 % على كافة السلع والخدمات، سواء السلع الغذائية أو الملابس الشتوية للكبار والأطفال، بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية، وذلك كله تحت شعار season’s greetings في جميع فروع كارفور في مصر.





أجدد عروض كارفور في رأس السنة 2020

نشرت كارفور مجلتها الشهرية الجديدة الخاصة بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية 2020 والتي أعلنت خلالها على عدد من التخفيضات والعروض بمناسبة السنة الجديدة، حيث أوضحت وجود تخفيضات كبرى على السلع الغذائية والمأكولات، والأجهزة الكهربائية ولعب الأطفال والموبيلات والكمبيوتر والملابس وغيرها.





أماكن فروع كارفور في مصر

تتعدد فروع كارفور في داخل مصر، لتتواجد بالقرب من كافة المواطنين كي يتمكنوا من الاستفادة مع أقوى عروض كارفور في رأس السنة 2020 والتمتع بالخصومات الكبرى، وتلك الفروع تتواجد في :





– فرع كارفور سيتي سنتر المعادي – City Center Maadi





– فرع كارفور كايرو فيستفال سيتي – Cairo Festival City





– فرع كارفور صن سيتي – Sun City





– فرع كارفور الشروق – Shorouk





– فرع كارفور العبور – Obour





– فرع كارفور داندي – Dandy





– فرع كارفور سيتي سنتر اسكندرية – City Center Alexandria





– فرع كارفور سيتي لايت – City Light





– فرع كارفور عروبة – Orouba





فرع كارفور طنطا – Tanta





– فرع كارفور جرين بلازا – Green Plaza





– فرع كارفور رويال بلازا – Royal Plaza





– فرع كارفور الملتقى – Al-Moltaqa





– فرع كارفور المنصورة – Mansoura





– فرع كارفور خليج نعمة – Neama Bay





– فرع كارفور همبرا – Hambra





– فرع كارفور صن تيرا – Sunterra





– فرع كارفور ميجا مول – Mega Mall





– فرع كارفور ميراج سيتي – Mirage City





– فرع كارفور المعادي الجديدة – New Maadi





– فرع كارفور حلوان – Helwan





– فرع كارفور طرة – Torah





– فرع كارفور الحمد – El-Hamd





– فرع كارفور دون تاون – Down Town





– فرع كارفور زيزينيا – Zizinia





– فرع كارفور بيرامدز مول – Pyramids Mall





– فرع كارفور بيرامدز فيو – Pyramids View





– فرع كارفور دولفين مول – Dolphin Mall





– فرع كارفور جزيرة بلازا – Gezira Plaza





– فرع كارفور طيبة مول – Tiba Mall





– فرع كارفور السراية مول – Saraya Mall





– فرع كارفور حلوان Helwan





– فرع كارفور 15 مايو – 15 May.



