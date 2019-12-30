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بدرية طلبة تكشف هوية المسئول عن تعاقدها مع جوجل مصر وتطالب الجمهور باقتراح إيفيهات

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:12 م
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بدرية طلبة
بدرية طلبة
شيماء عطية
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أعلنت الفنانة بدرية طلبة، أن الكاتبة والمدونة الشابة رانيا يحيى، هي المسئولة عن تعاونها مع جوجل مصر، لإطلاق تطبيق GPS يحمل صوتها.

وأعادت "بدرية" نشر تدوينة "رانيا"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي طلبت فيها اقتراحات من الجمهور: "صباح الخير.. بعد ما بدارة صرحت علي dmc بالموضوع اقدر اعلن دلوقتي اننا شغالين علي تنفيذ gbs بصوت القمر بدرية طلبة، عاوزاكم تساعدونا بقي وتكتبوا تخيلكم للمواقف معاها".

وأرفق "بدرية" التدوينة، معلقة: "رانيا المسؤلة عن الموضوع ياجماعة ممكن بقي اللي عنده جمله وحاببها وعايزني أقولها يكتبها علشان داخلين نسجل قريب قوي دعواتكم #معانا_يارب".

وفور تأكيد الخبر، أعرب الكثير من معجبي بدرية طلبة، ومحبيها عن سعادتهم بالخبر، وأكد أغلبهم أنهم حريصون على تفعيل خدمة GPS بالإنجليزية، لكن مع دخول بدرية المجال سيتخدمون التطبيق المصحوب بصوتها.

وكتبت أحدهم: "انا كواحده مبشغلهوش غير أجنبي بس بعد حوار بدرية هشغله بالعربي طبعًا عشان أقعد أضحك ومش مهم الطريق".

وعلق آخرون مستخدمين جملها الشهيرة على الخدمة، ومن أبرز هذه التعليقات: "اوعى تسوقي بالبوط الأبيض يامنيله احسن ده بيجنن الرجاله صح ياحج"، و"يادي النيله انت فوتت اليوتيرن طب كمل بقي لما نشوفلك طريق تاني"، و"ادخل يمين ماتتعبش قلبى.. أيوة كدة الهى تنستر�".
بدرية طلبة تكشف هوية المسئول عن تعاقدها مع جوجل مصر وتطالب الجمهور باقتراح إيفيهات
بدرية طلبة تكشف هوية المسئول عن تعاقدها مع جوجل مصر وتطالب الجمهور باقتراح إيفيهات
بدرية طلبة تكشف هوية المسئول عن تعاقدها مع جوجل مصر وتطالب الجمهور باقتراح إيفيهات
بدرية طلبة تكشف هوية المسئول عن تعاقدها مع جوجل مصر وتطالب الجمهور باقتراح إيفيهات
بدرية طلبة تكشف هوية المسئول عن تعاقدها مع جوجل مصر وتطالب الجمهور باقتراح إيفيهات
بدرية طلبة تكشف هوية المسئول عن تعاقدها مع جوجل مصر وتطالب الجمهور باقتراح إيفيهات
بدرية طلبة تكشف هوية المسئول عن تعاقدها مع جوجل مصر وتطالب الجمهور باقتراح إيفيهات
بدرية طلبة تكشف هوية المسئول عن تعاقدها مع جوجل مصر وتطالب الجمهور باقتراح إيفيهات
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الكلمات المفتاحية

جوجل مصر بدرية طلبة GPS

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