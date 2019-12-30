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الإفتاء تحذر: عقوق الوالدين من الكبائر.. وحسابه في الدنيا والآخرة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:02 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الدين في الابن الذي يسب والديه، وذلك ردًا على سؤال ورد عبر صفحتها بـ "فيسبوك".

ومن ناحيته، أشار الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين، إلى أن من يسب والديه أو يعتدي عليهما فهو عاق، وعقوق الوالدين من الكبائر، وليس هناك أي سبب يمكن أن يسمح للابن الاعتداء على الوالدين.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن عقوق الوالدين يكون له حساب في الدنيا والآخرة.
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