مصرع طفل وإصابة شقيقته ووالديه في حادث تصادم بالشرقية





وتم نقل الزوجين والطفلة إلى مستشفى "الحسينية" المركزي، وإيداع الطفلة وحدة العناية المركزة، وتحويل الأب لقسم المخ والأعصاب، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 7768 إداري الحسينية لسنة 2019، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بسرعة ضبط قائد السيارة المتسببة في الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

لقي طفل، مصرعه، فيما أصيب والديه وشقيقته بكدمات وإصابات بالغة بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية "موتوسيكل" يستقلونه بدائرة مركز شرطة الحسينية، بالشرقية.وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية "موتوسيكل" بدائرة مركز شرطة الحسينية.وتبين أن الدراجة كان يقوده مزارعا، ويصطحب معه زوجته وطفليه، حيث صدمتهم سيارة مجهولة، ولاذ قائدها بالفرار.وأسفر الحادث عن مصرع الطفل زياد أسامة مهدي محمد محمد، 3 سنوات، وإصابة شقيقته "ريناد" سنة ونصف، بنزيف بالمخ، ووالده "أسامة" 26 سنة، مزارع ، بنزيف بالمخ، ووالدته زهراء مصطفى علي، 26 سنة، ربة منزل، بكسر بالفك السفلي.