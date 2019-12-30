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للتعاون في مجال السياحة.. محافظ البحر الأحمر يستقبل سفيرة سلوفينيا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:56 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، السيدة ماتيا بريڤولشيك، سفيرة دولة سلوفينيا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين وزيادة السياح الوافدين من سلوفينيا إلى منتجعات البحر الأحمر.

وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ بسفيرة سلوفينيا بالقاهرة، متمنيا لها إقامة ممتعة بمدينة الغردقة، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية السلوفينية، والذي يتمثل في كون السفارة المصرية في ليوبليانا هي التمثيل الوحيد للقارة الأفريقية والمنطقة العربية في سلوفينيا.

ومن جانبها، وجهت السفيرة السلوفينية التهنئة لمحافظ على توليه مسئولية المحافظة الساحلية، مؤكدة أن دولة سلوفينيا تولي اهتماما خاصا بعلاقتها مع مصر، حيث إن ذلك هو سبب اختيارها للقاهرة لكي تكون المقر الوحيد لتمثيلها الدبلوماسي علي المستويين العربي والإفريقية، مشيرة أن هذا الأمر يعكس التقدير السلوفيني لمصر كقوة إقليمية ودولية.

وفي نهاية اللقاء، قدم محافظ البحر الأحمر، درع المحافظة كهدية تذكارية لسفيرة دولة سلوفينيا.
للتعاون في مجال السياحة.. محافظ البحر الأحمر يستقبل سفيرة سلوفينيا
للتعاون في مجال السياحة.. محافظ البحر الأحمر يستقبل سفيرة سلوفينيا
للتعاون في مجال السياحة.. محافظ البحر الأحمر يستقبل سفيرة سلوفينيا
للتعاون في مجال السياحة.. محافظ البحر الأحمر يستقبل سفيرة سلوفينيا
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