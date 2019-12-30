إصدار بطاقات هوية رقمية موحدة بجامعة بني سويف





وجاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للإشراف على وحدة تصميم وتطوير البرمجيات، بحضور نواب رئيس الجامعة وأعضاء اللجنة.



واستعرض رئيس الجامعة، خلال الاجتماع، مستجدات إنشاء وحدة الذكاء الاصطناعي كافة، من حيث تجهيز المعامل، علاوة على مناقشة نظام مكينة الامتحانات ومكينة إدارة السيارات، بالإضافة إلى النظر في قيام وحدة المشروعات بإنهاء التجهيزات اللازمة بالإنترنت للانتهاء من تركيب أجهزة البصمة على مستوى الكليات والمعاهد بالجامعة.



كما تمت الموافقة على اشتراك الجامعة كراعٍ، ضمن الرعاة الأساسين في مؤتمر الإصلاح الإداري 2030 والمنظم من قبل مركز المعلومات والبحوث.

صرح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بأن الجامعة تعمل على تجهيز 3 مراكز من الناحية اللوجستية والفنية لإصدار بطاقات هوية رقمية موحدة لمنسوبي الجامعة.